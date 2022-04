Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geert Wilders niet langer geschorst van Twitter, krijgt excuses van platform

Twitter heeft de schorsing van het account van Geert Wilders teruggedraaid. Het platform heeft de PVV-leider laten weten dat hij geen grenzen heeft overschreden en dat het een fout heeft gemaakt.

Het bedrijf biedt ook excuses aan, blijkt uit een screenshot dat Wilders zelf heeft gedeeld.



IK BEN ER WEER! 😁😁😁 Beroep gewonnen, Twitter geeft fout toe en biedt excuses aan! pic.twitter.com/jlJUO8C1Ms — Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 26, 2022

Wilders weer terug op Twitter

„Ik ben er weer!”, twitterde Wilders vandaag aan het eind van de middag. Niet veel eerder had hij nog laten weten dat hij in beroep was gegaan tegen zijn schorsing en niets had gehoord. Hij vond dat het beoordelingsproces nodeloos lang had geduurd, maar heeft uiteindelijk dus wel gelijk gekregen.

Wilders kon tijdelijk niet bij zijn account vanwege een tweet over de premier van Pakistan. „Ons ondersteuningsteam heeft uw account onderzocht en het lijkt erop dat we een fout hebben gemaakt”, staat in het bericht van Twitter dat de PVV’er gedeeld heeft. „We hebben vastgesteld dat er geen sprake is van een overtreden en hebben uw account volledig hersteld.”

Doodsbedreigingen

Onlangs deelde de PVV’er nog een greep uit de berichten die hij onder meer via social media krijgt. Dat zijn veelal bedreigingen en hatelijke berichten en die liegen er niet om.

Geert Wilders en zijn partij staan bekend om de uitspraken over het immigratiebeleid in Nederland en hun kritiek op de islam. Zo twitterde de politicus afgelopen week nog de woorden „Stop islam. Stop Ramadam, Vrijheid. Geen islam”. Van 1 april tot 1 mei is het binnen de islamtische cultuur Ramadan, een vastenmaand die voor veel moslims belangrijk is.

Volgens hem zijn de berichten die hij krijgt zorgwekkend. Het Openbaar Ministerie (OM), de pers en de Tweede Kamer doen volgens hem niets. Vandaar dat hij er inmiddels dagelijks voor kiest om de dreigementen te delen op Twitter. Soms schrijft hij alleen „goedemorgen” of „goedemiddag”, maar zo nu en dan wordt de toon ook serieuzer.