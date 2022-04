Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dagje uit met Pasen? Van dino’s tot festivals enne… woonboulevards

Ben je wel klaar met eten tijdens Pasen en is het tijd voor een dagje uit? Genoeg te doen in Nederland tijdens de Paasdagen. Hoe heerlijk is dat, na twee coronajaren waarbij tijdens het paasweekend bijna niets mogelijk was.

Volledig kunnen we nooit zijn natuurlijk, maar Metro zet enkele dagje uit-tips met Pasen op een rij. Voor jong, voor oud en heel divers. Eigenlijk wilden we beginnen met de Keukenhof. Maar ja…



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Waar kun je een dagje uit met Pasen nog wel beleven?

Dino’s na de paaseieren

Niet naar de bloemen? Dan maar een dagje uit met Pasen naar de dieren. We tippen Dierenrijk in Mierlo. Behalve genieten van levende dieren, zijn ook oerbeesten te zien. Twintig levensechte dino’s hebben vandaag hun intrek genomen in Dierenrijk. De prehistorische creaties zijn niet alleen tijdens de paasdagen te zien, mocht je geen tijd hebben. Ze zijn er tot en met 6 juni.

Hèhè, eindelijk weer festivallen

Soms mudjevol, soms naar kaartjes

Net alsof het superlang geleden is: een heel weekend volop festivallen. Paaspop Schijndel wordt sinds tijdens het paaspopfestival der paaspopfestivals genoemd, maar daar kun je niet meer aan toe. Het evenement is vandaag al volop bezig – en prachtig weer was voorspeld – maar volledig uitverkocht. Een ander Paaspop, maar dan van Den Hout, is nog wel te bezoeken. Daar spelen dit weekend onder meer Kris Kross Amsterdam, Kraantje Pappie, Tino Martin en The Dirty Daddies. Op Paaspop Zieuwent is Rondé te vinden. Op het festival met de bijzondere naam Pimpelpaas Feestival zie je Snollebollekes, Paul Elstak en Tony Junior.

In Amsterdam-Noord is het drie dagen electronisch feest op DGTL. Op eerste paasdag kun je daar nog naartoe, mocht de line-up voor zondag je aanspreken. Anders kun je het nog proberen bij Awakenings Easter, zowel in de Gashouder in Amsterdam als in Spaarnwoude. Het ‘ticket-knopje‘ is in elk geval nog aan te klikken.

Beetje in de stemming komen voor als je gaat of na Pasen festivalplannen hebt?



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dagje uit met Pasen kan ook naar de kermis

Zwieren en zwaaien, racen en knallen bij de schiettent? Hoewel, gewoon lekker bier drinken is ook toegestaan natuurlijk. Acht kermissen hebben we voor een dagje uit met Pasen sowieso gevonden. In Deventer, Drachten, Marum, Oostvoorne, Diever, Hansweert, Leiden en Enschede wordt in ieder geval kermis gevierd. Soms is dat met Pasen een traditie, in Enschede zelfs al eeuwenlang.

Paaseieren zoeken bij een kasteel

In talloze parken of waar dan ook, kunnen kinderen een paar uurtjes paaseieren zoeken natuurlijk. Metro tipt in ieder geval kasteel De Haar in het Utrechtse Haarzuilen. Die locatie is op zich al bijzonder en al helemaal als je bedenkt dat de eieren in een doolhof moeten worden gezocht.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Paasmarkten, meestal wel vóór Pasen

Veel paasmarkten zijn op Goede Vrijdag, maar je vindt er ook heel wat op Stille Zaterdag. We hebben het echter over een dagje uit met Pasen, dus op deze plek tippen we vijf paasmarkten op tweede paasdag. Drachten, Drunen, Born, Kampen zijn met een markt present en het Limburgse Panningen belooft zelfs 400 kramen.

En oh ja, winkelen natuurlijk…

De een moet er niet aan denken, de ander juicht bij voorbaat al: winkelen op Tweede Paasdag. „Lekker naar de meubelboulevard!” Iemand heeft ooit bedacht dat dat laatste een leuk uitje met Pasen is. Metro tipt daarom een aantal locaties waar je in ieder geval terecht kunt: woonboulevard Breda XXL, Villa Arena Amsterdam, Home Center Wolvega, Woonmall Alexandrium Rotterdam en de woonboulevards van Utrecht, Poortvliet (Zeeland) en Oldenzaal.

Blijf je thuis? Dan hebben we nog wat goede paasrecepten ‘in de aanbieding’.