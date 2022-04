Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

12 x de lekkerste recepten voor Pasen

Stiekem kijken we elk jaar weer uit naar Pasen, want eindelijk weer een goed excuus om alles uit de kast te trekken. En ‘t mooie van Pasen is: dat kan de hele dag door. Daarom hebben we de allerlekkerste recepten voor Pasen voor je verzameld, van ontbijt en lunch tot snacks en -mocht je tegen die tijd nog steeds honger hebben – het diner.

1. De ultieme ontbijtsandwich

Laten we beginnen bij het begin: je wordt wakker en je wilt wat. In dit geval, de ultieme ontbijtsandwich. Een scone, hot sauce, bacon en kaas; uiteraard afgetopt met ei. Eén ding is zeker: je zult niemand horen klagen.

> Naar recept: Culy Homemade: de ultieme ontbijtsandwich

2. Makkelijk kaneelbrood

Nog zo’n succesnummer: een kaneelbrood. Klinkt ingewikkeld, is het niet. Tel daar een overheerlijke kaneelgeur bij op, plus het feit dat je op Tweede Paasdag een paar plakken over hebt voor deze wentelteefjes. Dit wordt waarschijnlijk vaste prik in je paasrepetoire.

> Naar recept: Culy Homemade: makkelijk kaneelbrood dat er prachtig uitziet

3. Scotch eggs

Geen Pasen zonder eieren – tenzij ze te goed verstopt zijn natuurlijk. Verwerk die eieren eens in een reeks Scotch eggs, geschikt voor de brunch, als snack of wel ja, in de avonduren. Kies je favoriet uit deze varianten, of pak uit met een Japans-geïnspireerde twist.

> Naar recept: Culy Homemade: scotch eggs van kippengehakt met Kewpie mayo en tonkatsusaus

4. Gevulde eieren

Ok, eieren dus. Mooi om te zien en publieksfavoriet in deze categorie blijven toch de gevulde eieren: onmisbaar in een lijstje met recepten voor Pasen. Op klassieke wijze naar recept van Cees Holtkamp of met een twist zoals dit recept met masala en groene kruiden. Of ga voor umami eieren met het volgende recept.

> Naar recept: Gevulde eieren met miso en mosterd (koolhydraatarm recept!)

5. Zoet-hartige scones

Voor ‘t eerst in Parijs gegeten, en na een lange zoektocht nu ook uit de eigen keuken. Perfect voor Pasen, tijdens het ontbijt, de brunch of lunch, deze scones met maple syrup en bacon.

> Naar recept: Culy Homemade: zoet-hartige bacon scones met knapperig spek & maple syrup

6. Katsu sando

We kunnen inmiddels niet meer om de katsu sando heen, en dat vinden we totaal niet erg. Deze Japanse sandwich is er zo één waar je nog dagen over na blijft zwijmelen. Een onvergetelijk onderdeel voor tijdens de paaslunch dus.

> Naar recept: Culy Homemade: katsu sando (Japanse sandwich met krokant varkensvlees)

7. Brunchbrood

Als er één recept is dat Pasen ademt, dan is het dit brunchbrood wel. Gezellig om te delen en makkelijk te bereiden ver voordat het bezoek voor de deur staat. Het enige wat je op het moment zelf hoeft te doen is ‘m de oven inschuiven.

> Naar recept: Culy Homemade: brunchbrood met bacon, ei en kaas

8. Gemarineerde burrata

Nog zo’n makkelijk en ongelooflijk lekker recept: gemarineerde burrata. Een perfecte hap voor bij de borrel. Let wel: deze burrata maakt Pasen pas onvergetelijk wanneer je met knettergoede producten werkt.

> Naar recept: Culy Homemade: gemarineerde Burrata (heerlijk bij de borrel!)

9. Geroosterde knoflooksoep

Een smaakbommetje met lente-looks. Bij de must-eat recepten voor Pasen hoort uiteraard ook een soep. Hij ziet er niet alleen erg appetijtelijk uit, de knoflook geeft de soep ook nog ‘s een rijkdom die naar meer smaakt.

> Naar recept: Culy Homemade: geroosterde knoflooksoep met groene kruidenolie

10. Lichte lentepizza

Na zoveel lekkers pakken we het subtiel aan tijdens het diner. Deze lichte lentepizza met groene asperges is een uitkomst: helemaal in het seizoen én lekker om te delen.

> Naar recept: Culy Homemade: lichte lentepizza met groene asperges

11. Cheesecake plaattaart

Door naar nog meer lekkers van de plaat. Want hoe gezellig is het om als dessert (of welja, als een zoet hoogtepunt van een uitgebreide paaslunch kan ook) deze plaattaart met frambozen te serveren?

> Naar recept: Culy Homemade: makkelijke cheesecake plaattaart met frambozen

12. Cocktail

Van al dat eten krijg je dorst. En laten wij nou net de perfecte brunch – of ontbijt, of lunch, of diner – cocktail voor je hebben. Fris, feestelijk en dus zeer geschikt voor elk moment tijdens Pasen.

> Naar recept: De ideale brunch cocktail: de Pomme Highball met wodka

Dit artikel verscheen eerder op de website van onze collega’s van Culy.