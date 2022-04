Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onderwijspersoneel verzet zich tegen verkorte zomervakantie als maatregel tegen coronagolf

Het kabinet overweegt schoolvakanties anders in te richten met het oog op een mogelijke opleving van het coronavirus. De zomervakantie zal dan een week korter duren, en de kerstvakantie een week langer. Zo missen kinderen zo min mogelijk school als het virus opnieuw opleeft, denkt het kabinet. Maar het merendeel van het onderwijspersoneel is het hier niet mee eens.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) deed een peiling waaruit bleek dat het onderwijspersoneel tegen het verkorten van de zomervakantie is.

Het anders inrichten van de schoolvakantie is een van de mogelijke maatregelen indien in de toekomst een nieuwe, gevaarlijke coronavariant de kop opsteekt. Het virus, bleek uit voorgaande jaren, gaat doorgaans in de winter harder rond. Maar het aanpassen van schoolvakanties vindt het onderwijspersoneel geen goed plan. Dat blijkt uit een peiling van de AOb, waarbij 22.000 leden hun mening lieten blijken. Een kleine zestien procent is wel voor het verkorten van de zomervakantie.

Verschuiven van vakantie is ‘lapwerk’

AOb-voorzitter Tamar van Gelder noemt het verschuiven van een vakantieweek ‘lapwerk’. Volgens Van Gelder kan het virus op scholen effectiever worden tegengehouden door andere maatregelen, zoals betere ventilatie in de klassen. Ook moeten leraren volgens de bond voorrang krijgen als er opnieuw vaccinaties nodig zijn tegen corona. Mocht het kabinet toch besluiten de kerstvakantie te verlengen, dan wil de helft van de ondervraagde AOb-leden dat die week afgaat van de zomervakantie in plaats van de mei- of herfstvakantie.

Ook ouders niet blij

Niet alleen de leerkrachten zijn het niet eens met de nieuwe ideeën van het kabinet, ook sommige ouders staan niet te springen om een verlengde kerstvakantie en een verkorte zomervakantie.

„Hmmm, niet enthousiast hierover. Wat moeten die kinderen met een derde week kerstvakantie in januari, binnenzitten? Ten koste van een week vakantie in de zomer waarin ze lekker buiten spelen”, schrijft een ouder op Twitter. Ook een andere twitteraar ziet het niet zitten om de kinderen in de zomerse hitte in het klaslokaal te laten ploeteren en in de winter achter de Playstation te zetten.



Mogelijk kortere zomervakantie als maatregel tegen corona

Het kabinet liet afgelopen donderdag weten het basis- en middelbaar onderwijs slechts gedeeltelijk te willen sluiten bij een opleving van het virus. Wel zijn dan maatregelen denkbaar, zoals het beperken van contact en regelmatig testen. Een nadere uitwerking van de plannen komt voor de zomer.