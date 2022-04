Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voice-producent ITV reageert nog niet na beschuldigingen advocaat

ITV Studios, de producent van het programma The Voice of Holland, heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen van gisteravond in het programma Jinek. Daar stelde advocaat Sébas Diekstra dat personen uit het management van ITV ruim vóór de uitzending van BOOS al lang en breed op de hoogte waren van de misstanden op de werkvloer bij het programma.

ITV heeft tot nu toe gezegd dat zij niets wist van de geluiden over wangedrag bij The Voice. Ook Talpa, het mediabedrijf van John de Mol, wil niet reageren op dit gerucht.

Geen vertrouwen in ITV

Volgens Diekstra zou Rick Brug, manager bij ITV, door John de Mol op de hoogte zijn gesteld van een klacht over de misstanden bij The Voice die De Mol in 2019 kreeg. De advocaat stelt dat die melding uit 2019 „is begraven”, onder meer door toedoen van Brug. „Het bericht dat RTL en ITV van niets wisten, klopt dus niet. Bij mijn cliënten gingen door dat bericht alle alarmbellen op rood. Zij hebben geen vertrouwen meer in ITV en nemen deze aanpak niet serieus.”

ITV liet een onderzoek instellen door advocatenkantoor Van Doorne. Maar volgens Diekstra durven slachtoffers zich daar niet te melden. „Het kantoor levert prima werk, maar is wel ingehuurd door ITV. Je weet dus uiteindelijk niet wat er met die informatie gebeurt en of het tegen je gebruikt gaat worden of niet.”

Onafhankelijk onderzoek naar seksueel overschrijdend gedrag The Voice

Diekstra wil dat Mariëtte Hamer, de nieuwe regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, er bij het kabinet op aandringt een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek naar de misstanden rondom The Voice of Holland te doen. Slachtoffers kwamen al eerder met hetzelfde verzoek.

Diekstra wil dat Mariëtte Hamer, de nieuwe regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, daar bij het kabinet op aandringt. Diekstra vertegenwoordigt meerdere vermeende slachtoffers in de The Voice-zaak.

Aangiften

Inmiddels liggen er meerdere aangiften wegens grensoverschrijdend gedrag tegen Ali B, orkestleider Jeroen Rietbergen en een regisseur van het programma. Negentien vrouwen deden tegenover maker Tim Hofman hun verhaal in het programma BOOS.