Wat is het Individueel Keuzebudget (IKB) en wat kun je hiermee?

Heb je een Individueel Keuzebudget (ook wel Persoonlijk Keuzebudget genoemd), maar heb je eigenlijk geen idee waar het uit bestaat en wat je hiermee kunt? Zonde! Je weet wellicht dat het vakantiegeld hierin is opgenomen, maar het is veel meer dan dat.

Dit is wat je moet weten over het Individueel Keuzebudget.

Wat is het Individueel Keuzebudget (IKB)?

Het Individueel Keuzebudget bestaat uit je vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en de waarde van het bovenwettelijke verlof. Hoeveel je precies krijgt, verschilt per sector en zelfs per bedrijf. Je vindt dit in je cao of in je contract.

Het Individueel Keuzebudget is populair, omdat het je de mogelijkheid geeft om je arbeidsvoorwaarden flexibel te benutten. Hoe je dat precies doet, en wat je ermee kan, lees je in dit artikel.

De voordelen van het Individueel Keuzebudget

Je kunt het Individueel Keuzebudget een beetje zien als een cafetaria, waar je doorheen loopt en zelf uitkiest wat je lekker vindt. Als werknemer bepaal je zelf waar je het budget voor gebruikt.

Wat ook fijn is aan het Individueel Keuzebudget, is dat je zelf mag kiezen in welke maand je het laat uitbetalen. Als je hier niet voor kiest, en het budget ook niet gebruikt, dan wordt het bedrag in december uitbetaald. Wil je het geld eerder gebruiken (om je huis op te knappen bijvoorbeeld of voor een vakantie)? Dan kun je het dus ook eerder laten uitbetalen.

💶 Goed om te weten Je kunt alleen het bedrag uit laten betalen dat je al hebt opgebouwd. Voorbeeld: in mei kun je alleen het Individueel Keuzebudget tot en met mei laten uitbetalen. Hoeveel je dit jaar tot nu toe hebt opgebouwd, kun je vinden op je loonstrook.

Waar kan je het Persoonlijk Keuzebudget voor gebruiken?

Dat je het Individueel Keuzebudget gewoon (eerder) kunt laten uitbetalen, weten we. Maar wat kan je er eigenlijk nog meer mee? Dit zijn enkele voorbeelden:

Extra verlof kopen, als je bijvoorbeeld eens een lange reis wil maken of gewoon behoefte hebt aan meer vrije dagen.

als je bijvoorbeeld eens een lange reis wil maken of gewoon behoefte hebt aan meer vrije dagen. Een opleiding financieren (die niet per se beroepsgericht is); check wel eerst of je werkgever de opleiding wil betalen – vaak hebben ze hiervoor een budget als dit aansluit op je functie.

(die niet per se beroepsgericht is); check wel eerst of je werkgever de opleiding wil betalen – vaak hebben ze hiervoor een budget als dit aansluit op je functie. De sportschool financieren (van bewegen word je immers fit en vitaal, en dat is weer goed voor je prestaties), helaas moet je werkgever dan wel een deal hebben met de sportschool.

(van bewegen word je immers fit en vitaal, en dat is weer goed voor je prestaties), helaas moet je werkgever dan wel een deal hebben met de sportschool. Het kopen van een fiets. Let er wel op dat er voorwaarden zijn, zoals een maximumbedrag. Ook moet je je fiets voor meer dan 50 procent van je reisdagen gebruiken om op werk te komen.

Let er wel op dat er voorwaarden zijn, zoals een maximumbedrag. Ook moet je je fiets voor meer dan 50 procent van je reisdagen gebruiken om op werk te komen. Het upgraden naar de eerste klas in de trein, zodat je niet meer opgepropt in de trein hoeft te staan.

zodat je niet meer opgepropt in de trein hoeft te staan. Een goede thuiswerkplek, als je ten minste één dag per week thuiswerkt.

als je ten minste één dag per week thuiswerkt. Je pensioen nog beter regelen, als je pensioenregeling hier ruimte voor biedt.

Waarom zou je het Individueel Keuzebudget niet laten uitbetalen?

De kans is groot dat je denkt: ik vind dat extra geld eigenlijk wel lekker. Dat snappen we heel goed. Dan is het wel goed om te weten dat het budget bij je belastbare inkomen wordt gerekend (het inkomen waarover je belasting betaalt). Het is dus fiscaal voordeliger om gebruik te maken van bovenstaande opties, in plaats van te kiezen voor het geld. Een goede of slechte keuze is er niet; dat hangt helemaal af van jouw behoeften. En dat is precies wat er zo fijn is aan het IKB.

Wil je weten wat er precies mogelijk is met jouw Individueel Keuzebudget? Klop dan eens bij HR of een salarisadministrateur uit jouw organisatie aan. Zij leggen je waarschijnlijk met liefde uit waar jouw persoonlijke budget precies uit is opgebouwd en wat je er allemaal mee kan.