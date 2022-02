Diederik Gommers is ‘IC-baas af’, zijn momenten uit twee jaar corona

Diederik Gommers werd vanmorgen wakker in de wetenschap dat hij geen ic-baas van Nederland meer is. Hij maakte twee bewogen corona-jaren mee en werd een van de bekende Nederlandse gezichten van de pandemie. Een overzicht vanaf het moment dat Gommers in beeld kwam.

Diederik Gommers (57) droeg als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) gisteren zijn stokje over. De nieuwe ic-baas is Iwan van der Horst. Gommers gaat zich als hoofd weer volledig inzetten op ‘zijn’ ic van het Erasmus MC in Rotterdam („innovatieve oplossingen zoeken die het werk op de ic makkelijker en vooral leuker moeten maken”). Wel blijft hij nog aan in het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de coronamaatregelen.

Memorabele momenten Diederik Gommers

Diederik Gommers schoof op tv vaak aan in talkshows en werd daardoor een bekend ‘corona-gezicht’. Gisteravond bijvoorbeeld voor de dertigste (!) keer in Op1 (de hele uitzending vind je hier). Wanneer kwam Gommers in beeld? En waarmee viel hij allemaal op? Een overzicht van twee coronajaren Diederik Gommers. Een man die populair werd door zijn rustige manier van uitleggen. De populariteit nam door zijn veelvuldige media-optredens wel af, maar verdween niet.

17 maart 2020: De naam Diederik Gommers valt voor het eerst in een bericht van persbureau ANP. Het gaat dan over het bijpraten van fracties in de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus. Aangekondigd wordt dat Jaap van Dissel van het RIVM en Gommers als voorzitter Nederlandse vereniging voor intensive care de laatste stand van zaken vertellen en vragen komen beantwoorden.

30 maart 2020: Diederik Gommers trekt aan de bel. Binnen een week moeten er in Nederland 2400 bedden op de intensive care beschikbaar zijn. Volgens Gommers „is iedereen daar keihard mee bezig”. Op dat moment is er op de ic’s in het land plek voor ongeveer 1100 coronapatiënten en circa 500 mensen met andere aandoeningen.

Diederik Gommers heeft heel wat tranen gelaten

6 april 2020: Gommers laat in het televisieprogramma Op1 weten dat hij de afgelopen coronaperiode moeilijke momenten heeft gekend. Vooral over het mogelijke scenario waarin ziekenhuizen moeten kiezen welke patiënten wel of niet worden behandeld, valt hem zwaar. „We willen daar absoluut uit blijven. Ik heb heel wat traantjes gelaten de afgelopen week toen ik alleen in de auto zat. Ik heb dit nog nooit meegemaakt.”

10 juni 2020: Voor het eerst in 35 jaar wordt het eerste vaatje nieuwe haring niet geveild. Het wordt aangeboden aan het zorgpersoneel in het Erasmus MC in Rotterdam. Ernst Kuipers (dan nog voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg) en Diederik Gommers nemen het in ontvangst en de eerste hap.

Rutte wil in gesprek met de hoogste ic-baas over uitspraken

13 juli 2020: Premier Mark Rutte wil Diederik Gommers spreken over diens verklaring dat hij zich door het ministerie van Volksgezondheid onder druk gezet heeft gevoeld. „Daar moeten we over doorpraten”, zei Rutte in talkshow Op1. Een ambtenaar dwong Gommers eind maart de belofte af dat er nog diezelfde week 1600 bedden op de intensive care zouden klaarstaan om de stroom coronapatiënten op te vangen. De ic-arts zei dat in een interview met de Volkskrant.

22 september 2020: Vlogger en zangeres Famke Louise zit in Jinek om te praten over haar oproep #Ikdoenietmeermee. Ze komt op z’n zachtst gezegd niet goed uit de verf. Aan tafel die avond ook Diederik Gommers, de bewonderd wordt dat hij Famke Louise de mond niet snoert. In plaats daarvan nodigt hij haar in zijn ziekenhuis uit om over de kwestie in gesprek te gaan.



1 oktober 2020: Famke Louise en Diederik Gommers pakken door. Zij zetten samen een campagne op waarin experts, specialisten, influencers en jonge mensen het gesprek met elkaar aangaan over het coronavirus. Daarnaast brengt het nieuwe ‘corona-duo’ mondkapjes op de markt, waarvan de opbrengst naar mensen gaat die zijn getroffen door het virus. De zangeres besluit ook om naar middelbare scholen te gaan om daar vragen over de coronacrisis te beantwoorden. Heel veel meer hebben we uiteindelijk over de campagne en Famkes tocht langs scholen niet gehoord.

Diederik Gommers Instagram-hit

3 oktober 2020: Gommers heeft nog maar pas een Instagram-account, maar blijkt een enorme hit. De ic-arts heeft binnen no-time 100.000 volgers behaald. Hij schrijft: „Overweldigd door alle volgers hier op Instagram! Ik weet niet wat me overkomt. Op mijn zoon na, krijg ik van veel mensen positieve en warme reacties.” Gommers wil het account gebruiken om een jonger publiek te bereiken. Op dit moment heeft hij 475.000 volgers.



26 november 2020: Diederik Gommers brengt als boodschap aan Nederland om kerst maar een jaartje over te slaan. Het is volgens hem nog te vroeg om de coronamaatregelen rond de kerstdagen te versoepelen. Hij zegt dat in gesprek met Sven Kockelmann in het radioprogramma 1 op 1. Gommers tekent daar wel bij aan dat mensen goed op elkaar moeten letten tijdens de kerst. „De kerstdagen worden vaak gebruikt om de eenzaamheid tegen te gaan. Het zijn de meest donkere dagen. We mogen ook geen oud en nieuw vieren en vuurwerk afsteken. We moeten zorgen dat we op elkaar letten.”

IC-baas begint over code zwart en nachtmerriescenario

30 december 2020: Ziekenhuizen dreigen eind januari in het ergste nachtmerriescenario te belanden, waarschuwt de inmiddels beroemde ic-baas. „Dan komen ze mogelijk in ‘code zwart’, waarbij ze moeten kiezen welke patiënten nog behandeld kunnen worden en wie moet worden geweigerd en daardoor zouden kunnen sterven.” Diederik Gommers zegt ook: „We zeggen nu al tegen elkaar dat we keuzes moeten maken en operaties moeten uitstellen, en mensen wel of niet moeten opnemen op de intensive care. Dat is nog niet over leven en dood, dat is zeker nog niet code zwart. Maar als het zo doorgaat, verwachten we dat eind januari.”

6 januari 2021: Gommers heeft zelf het eerste coronavaccin toegediend in het Erasmus MC in Rotterdam. Hij dient het middel toe aan een verpleegkundige. Daarna worden de rollen omgedraaid. Eenmaal gevaccineerd, zegt hij: „Mooi van de wetenschap en de farmaceutische industrie. Heel gaaf, echt heel gaaf. We hebben hier zo lang naartoe gewerkt. Ik zie dit als een nieuwe fase. We moeten ervoor zorgen dat we de komende maanden zo veel mogelijk mensen gevaccineerd krijgen.”

Geen avondklok, wel avondklok

20 januari 2021: Diederik Gommers komt terug op zijn vraagtekens bij het nut van een avondklok. Hij zegt als gevolg van nieuwe berekeningen van het RIVM tóch voor extra maatregelen te zijn, „waaronder een avondklok”. Iets eerder zei de geboren Gorkummer de noodzaak van de avondklok niet te zien.

29 maart 2021: De Machiavelliprijs gaat naar virologe Marion Koopmans en Diederik Gommers. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of organisatie voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie.

Koopmans en Gommers krijgen de prijs vanwege „hun niet aflatende inzet om de wetenschap over het coronavirus toegankelijk te maken voor een breed publiek. Enthousiast en onvermoeibaar weten zij keer op keer feiten en fabels over het virus te onderscheiden in een begrijpelijke taal”, aldus het juryrapport.

3 juni 2021: Nog een prijs. Gommers wint samen met onder meer D66’er Rob Jetten en de tv-makers Linda Hakeboom en Tim Hofman een Best Social Award.

Niet meer in talkshows, oh toch wel

13 juni 2021: Het is eruit: Diederik Gommers wil niet meer in talkshows. Nu het – op dat moment, red. – een stuk beter gaat met de coronacijfers betekent het dat de tv-kijker vertrouwde gezichten uit crisistijd minder gaat zien. Als het aan Gommers ligt, ziet de kijker hem zelfs helemaal niet meer in talkshows. ,,Ik heb mijn vrouw gevraagd: ‘Zorg ervoor dat ik niet toch ergens weer ja op zeg’”, vertelt hij in de podcast Vraag het Gommers van BNR Nieuwsradio. De zomer is nog maar net voorbij als we het inmiddels toch wel vertrouwde gezicht weer zien aanschuiven.

18 november 2021: Gommers maakt bekend dat hij in februari stopt als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en daarmee ook als lid van het Outbreak Management Team (OMT). Zijn laatste termijn als voorzitter van de NVIC, een vast uitgenodigde expert van het OMT, zit er dan na zes jaar op.

29 december 2021: Onze ic-baas stelt dat hij heeft getwijfeld of hij wel een boosterprik zou nemen. Dat vertelt hij in antwoorden op vragen van lezers via reactieplatform NUjij van nieuwssite NU.nl. „Ik dacht: ik ben gezond, heb me al twee keer laten vaccineren en ik hou me aan de regels. Waarom dan toch weer een vaccin? Waar houdt het op?” Uit een antistoffentest bleek echter dat hij niet genoeg antistoffen had. „Daar schrok ik wel even van. Ik dacht: wat als ik op de ic zou komen te liggen? Daarnaast: hoe vervelend is die prik nou echt?”

Oh, Diederik Gommers toch weer wel in het OMT

8 februari 2022: Diederik Gommers blijft toch weer wel lid van het Outbreak Management Team (OMT). In november zei hij dat hij deze maand zou stoppen als adviseur van het kabinet. Gommers zegt nu aan te blijven omdat de coronacrisis op een kantelpunt is aanbeland. Daarbij is de rol die het OMT krijgt in de volgende fase van de coronacrisis volgens hem nog onduidelijk. „Het is op dit moment nog onduidelijk hoelang ik aanblijf. Dat hangt sterkt af van het verloop van covid.”