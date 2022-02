Politie legt zondag werk neer tijdens coronademonstratie in Rotterdam

De politie legt bij een aangekondigde coronademonstratie in Rotterdam komende zondag vier uur lang het werk neer. De politiebonden willen daarmee een signaal afgeven aan het kabinet, dat volgens de bonden niet tegemoet wil komen aan de eisen voor een nieuwe politie-cao.

„Vier uur lang zal er dan rondom deze mars geen politie op straat zijn om de openbare orde en veiligheid te bewaken”, zeggen de bonden in een verklaring over de actie. De coronademonstratie vindt plaats onder de noemer ‘de Mars van de menselijke verbinding’.

„Vandaag hadden de voorzitters van de vier politiebonden, een delegatie van het kabinet en minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz een eerste formele gesprek over een nieuwe politie-cao. Dat leidde niet tot concrete toezeggingen op de belangrijkste cao-thema’s: inkomen, capaciteit, veiligheid en opleidingen”, valt verder te lezen in de verklaring.

Medio november was er ook een coronademonstratie in Rotterdam, maar die liep uiteindelijk uit op rellen. En die rellen zorgden weer voor rellen door het hele land. Juist toen waren politie en ME hard nodig, om de relschoppers huiswaarts te sturen. Dat ging echter niet van harte, de politie schoot gericht op demonstranten, er vielen gewonden en het treinverkeer werd platgelegd.

Na de rellen verschenen meerdere personen in de media die zeiden dat de rellen helemaal niet meer om de onvrede over het coronabeleid ging. Zo zei rechtbankverslaggever Saskia Belleman dat het gewoon relschoppers waren die zich „laten opjutten”. Groot verschil tussen toen en nu: destijds was de coronademonstratie onaangekondigd én verboden. Deze keer is de demonstratie netjes aangekondigd en staat de gemeente de demonstranten ook toe hun onvrede te uiten.