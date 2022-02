‘Chinese camera’s bij gevoelige gebouwen in Nederland, mogelijk spionage’

Bij ruim vijftig Nederlandse gemeentes hangen Chinese camera’s, blijkt uit onderzoek van NOS. Het gaat om camera’s van Hikvision en Dahua, erg populaire Chinese merken. Ze zijn niet duur, maar wel van goede kwaliteit. Niks aan de hand, zou je denken, maar mensen zetten veel vraagtekens bij de fabrikanten.

De camera’s worden namelijk in verband gebracht met spionage en mensenrechtenschendingen. De camera’s zouden misbruikt kunnen worden omdat er via de software meegekeken kan worden.

Chinese camera’s te vinden bij gevoelige gebouwen

Volgens het NOS-onderzoek hangen er in de gemeente Den Haag zeker 134 camera’s. Onder andere bij gevoelige gebouwen zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hier lopen dagelijks ambtenaren en buitenlandse diplomaten rond. „Het is interessant voor een buitenlandse inlichtingendienst om daar even mee te kijken wie er allemaal naar binnen loopt”, zegt China-expert Ardi Bouwers.

De Chinese camera’s hangen ook bij de ministeries van Financiën en een gebouw van het ministerie voor Binnenlandse Zaken. Op de route naar het Vredespaleis hangt ook één van de camera’s. Bij het Vredespaleis worden internationale conflicten uitgevochten.

In VS al verboden

Fabrikant Dahua zegt dat ze niet betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen. Ze geven aan een privaat bedrijf te zijn en geen staatseigendom. De fabrikant vertelt dat ze uitgebreide maatregelen nemen om de data van klanten te beschermen. Hikvision heeft niet gereageerd op vragen van de NOS.

In de Verenigde Staten zijn de camera’s van Hikvision en Dahua bij overheidsgebouwen al verboden. In andere landen zijn de fabrikanten ook verboden, vanwege de kans op spionage. „Elk bedrijf in China moet gegevens delen met de regering”, zegt Casper Wits van de Universiteit Leiden, waar hij onderzoek doet naar Oost-Azië. „En het kan best zijn dat China nu geen interesse heeft in die beelden, maar over vijf jaar wel.”

Offline gehaald

In tien Nederlandse gemeentes is besloten om de camera’s offline te halen of is die beslissing aanstaande. In de overige gemeentes is dat nog niet aan de orde. „De camera’s van Hikvision die we momenteel gebruiken, opereren geheel offline”, schrijft de gemeente Zoetermeer aan de NOS.

De zorgen om spionage zijn niet de enige zorgen over de fabrikanten. Volgens de NOS wordt hun technologie ook gebruikt in Xinjang, waar de Oeigoeren worden onderdrukt. De camera’s worden ingezet om de bevolking te controleren. Zo worden ze gebruikt in bijvoorbeeld strafkampen en moskeeën.

Het Europarlement heeft al eerder besloten om de camera’s van Hikvision te verwijderen. Naast de zorgen om spionage, sprak Wolters over een ‘voorbeeldfunctie’ voor het Europarlement.