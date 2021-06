Politie beëindigt weer illegale feesten in Tilburg, Deventer en Breda

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in onder meer Deventer, Tilburg en bij Breda een eind gemaakt aan illegale feesten. Het was er veel te druk en mensen hielden zich niet aan de coronaregels.

In Deventer was de ME erbij geroepen omdat er volgens een eerste schatting tussen de twee- en driehonderd mensen binnen waren. Alle in- en uitgangen werden geblokkeerd en alle feestgangers kregen een bekeuring. Dat waren er in totaal 261. Verder is professionele muziekapparatuur in beslag genomen, meldt de politie.

Politie druk met feestvierders

In Tilburg hadden zich ongeveer 250 feestvierders met een barbecue en een dj verzameld in het Leijpark. Nadat de politie een eind had gemaakt aan het feest, verplaatste de groep zich naar het Blauwe Meer bij Loon op Zand.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Tilburg De #politie is vannacht druk bezig geweest met illegale feestvierders die zich op verschillende locaties verzamelden. Op de Kalverstraat werd een Tilburger(25) na een doorrijding aangehouden https://t.co/UUWZaiEZvl #Tilburg #LoonopZand via @Politie — Politie Tilburg eo (@Politie_Tilburg) June 13, 2021

De politie beëindigde ook dat feest, waar inmiddels zo’n vijfhonderd mensen waren samengekomen. Een kleiner deel van de feestgangers dook daarna weer op bij het Wandelbos, het Droogdokkeneiland en de Kalverstraat in Tilburg, bij de Noorderplas.

In de Kalverstraat zag de politie rond 02.10 uur dat een auto met vier inzittenden een voetganger aanreed, en daarna doorreed. De 25-jarige Tilburger die de auto bestuurde, is aangehouden. Het slachtoffer, een 23-jarige man uit Best, is naar het ziekenhuis gebracht.

Veel achtergebleven afval

Bij Breda, in Teteringen, ging de politie af op een feest op een stuifzandgebied. Veel van de ongeveer vierhonderd bezoekers vluchtten het bos in, veel afval en spullen achterlatend. De achterblijvers hielpen wel met opruimen.