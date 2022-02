Gezondheidsraad: ‘Niet alle pubers hebben boosterprik nodig’

Niet alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar hebben een boosterprik tegen corona nodig. Althans, dat vindt de Gezondheidsraad. Dat komt volgens de organisatie omdat de boostervaccinatie voor deze groep slechts „zeer beperkte gezondheidswinst” oplevert.

Daar komt ook nog eens bij dat de raad denkt dat een boosterprik voor jongeren „geen belangrijk effect” zal hebben op de verspreiding van het virus. In zeldzame gevallen kan een vaccinatie echter wel leiden tot een ontsteking van de hartspier of het hartzakje. Daarnaast is er vanuit het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) nog niets bekend over de voordelen en risico’s van een boosterprik voor mensen onder de 18 jaar.

Boosterprik voor jongeren levert ‘zeer beperkte gezondheidswinst’ op

Ook leeftijdsgenoten die een hoger risico hebben op een ernstig ziekteverloop na een besmetting, hoeven de boosterprik niet per se te halen. Dan gaat het om mensen die normaliter een uitnodiging krijgen voor de griepprik. Ook mensen met het downsyndroom vallen binnen deze groep.

Maar er is een uitzondering: de groep jongeren met een ernstige afweerstoornis. Voor hen raadt de Gezondheidsraad „maatwerk” aan. Mensen van 12 jaar en ouder met zo’n afweerstoornis, bij wie twee prikken mogelijk niet goed aansloegen, konden eerder al een derde prik krijgen. „Of deze adolescenten en hun familieleden opnieuw in aanmerking komen voor aanvullende vaccindoses zal beoordeeld moeten worden door de kinderartsen”, stelt de raad. Ook jongeren die de boosterprik graag willen om een kwetsbaar familielid te beschermen, moeten een extra vaccinatie kunnen krijgen.

Er zijn ook genoeg jongeren die de boosterprik willen hebben om te reizen. Die is in sommige landen vereist, anders moet je in quarantaine of een extra coronatest aanleveren. Maar de Gezondheidsraad stelt dat het niet aan hen is om te beslissen of zij een extra prik mogen.

Advies op verzoek van Hugo de Jonge

Eind december had Hugo de Jonge, de voormalig minister van Volksgezondheid, om een advies voor de boosterpik voor jongeren gevraagd. De vaccins die tot nu toe zijn goedgekeurd voor boosterprikken, hebben die erkenning van EMA alleen voor volwassenen. De Jonge had daarom ook aan de Gezondheidsraad gevraagd of er eventueel al begonnen kan en moet worden met het boosteren van de jongeren zonder zo’n goedkeuring.

Inmiddels heeft overigens 59,4 procent van de bevolking van 18 jaar en ouder de boosterprik gehaald. Het percentage volledig gevaccineerde 18-plussers staat op 86,3 procent. Het aantal mensen dat een afspraak maakt voor de boosterprik, daalt wel. Daarom gaan de GGD’en weer de wijken in, bleek onlangs.