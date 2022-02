Deze twee gezonde gewoontes zijn minder effectief dan je dacht

En jij maar denken dat je tijdens het afvallen gezond bezig was, met deze gewoontes. Nou, toch blijken ze niet zo effectief.

In de strijd tegen de kilo’s probeer je alles uit waarvan jij, de buurman, Instagram of de bro in de gym met zijn science denkt dat het helpt. Afvallen duurt immers al lang genoeg en je wil zo snel mogelijk van je buikje af. Uiteraard, je kiest hierbij bewust voor gezonde en verantwoorde hacks. Alleen brengen┬ásommige gewoontes je alleen maar verder weg van jouw gewenste fysiek.

Gezonde gewoontes die afvallen in de weg staan

Allereerst: er is geen eenduidig antwoord op gewichtsverlies. Maar sommige gewoontes kun je beter achterwege laten dan andere, zelfs als je ze met de beste bedoelingen eigen hebt gemaakt. Deze┬á‘gezonde’ strategie├źn kunnen juist voorkomen dat gewicht verliest. Daarom vertellen we ook maar direct wat je ervoor in de plaats kunt doen.

1. Kleinere porties

Tijdens het afvallen is het zaak je aan de juiste portie-groottes te houden. Als je echter te weinig eet, zal het hongerhormoon ghreline pieken, wat betekent dat de hersenen een signaal krijgen dat je niet vol zit. Tegelijkertijd zal je lichaam minder van het verzadigingshormoon leptine produceren. Laten deze twee gevolgen nou net niet zo lekker matchen.

Je zal dan ook eindigen in een ‘hongermodus’, wat vaak resulteert in extra veel eten ter overcompensatie. Dit wordt dan weer gevolgd door gevoelens van schuld, schaamte of falen. Helpt allemaal niet mee tijdens het afvallen.

Probeer dit

Als jij jouw portie-groottes op de juiste manier wil verminderen, zorg dan voor uitgebalanceerde verhouding van eiwitten, groenten en gezonde vetten.┬áRicht je op ten minste 25 gram magere eiwitten per maaltijd (en 30 als spierwinst je doel is). Zorg dat eiwit ongeveer een kwart van je bord uitmaakt. Het andere kwart van je bord moet vezelrijke volle granen bevatten, terwijl de rest – ongeveer de helft van je bord – gevuld mag worden met groenten.

2. Vetvrije producten

Elke keer dat een voedingsmiddel als vetarm wordt aangemerkt, hebben de voedselproducenten het vet vervangen door suikers of andere potentieel schadelijke chemicali├źn en additieven. Dit betekent dat er meestal meer ‘lege’ calorie├źn verpakt zijn dan bij hun volwaardige tegenhangers. Bovendien heeft je lichaam gezonde vetten nodig voor een aantal processen, waaronder hormoonproductie, hersenfunctie en, ja, zelfs vetverlies. En zelfs tijdens het afvallen.

Dat komt doordat vet een ontzettend verzadigende voedingsstof is, dus het zal je helpen om langer een vol gevoel te hebben. Te veel ervan is uiteraard niet ideaal en ja, het draagt met 9 calorie├źn per gram sneller bij aan gewichtstoename dan eiwitten en koolhydraten. Maar om het zoveel mogelijk te bannen is het andere uiterste. Een uiterste dat je niet wil opzoeken.

Probeer dit

Het enige vet dat je wel mag vermijden, zijn transvetten. Deze worden vaak aangetroffen in bewerkte voedingsmiddelen, zoals chips, koekjes en crackers. Focus in plaats daarvan op het eten van hele voedingsmiddelen die gezonde vetten bevatten. Denk aan vlees, wilde vis zoals zalm, hele eieren, rauwe noten en avocado’s. Volle zuivelproducten zoals rauwe kaas, gewone Griekse yoghurt en kwark zijn ook toppers tijdens het afvallen.

Dit┬áartikel verscheen eerder op de website van onze collega’s van Manners.