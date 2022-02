Slechts de helft van de coronapatiënten ligt vanwege covid in het ziekenhuis

Iets minder dan de helft van de mensen die met corona onder de leden in een ziekenhuis wordt opgenomen, belandt daar als een gevolg van een coronabesmetting. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bij ongeveer 35 procent van de opgenomen mensen van de afgelopen week is enkel covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, de reden van opname.

Bij nog eens 10 procent gaat het om een combinatie met een andere ziekte. „De patiënt is opgenomen doordat covid-19 een bestaande aandoening, zoals diabetes of hartfalen, heeft ontregeld. De patiënt zou zonder het coronavirus niet opgenomen hoeven worden”, aldus het RIVM.

Mét corona, maar niet dóór corona in ziekenhuis

Personen die mét corona in het ziekenhuis belanden, maar daar eigenlijk zijn vanwege een hartkwaal of gebroken voet, tellen ook mee in de ziekenhuiscijfers. Dit soort patiënten maakt ongeveer 15 procent van de coronabezetting in ziekenhuizen uit. Bij hen is de coronabesmetting een bijkomstigheid. Deze patiënten liggen om een hele andere reden in het ziekenhuis en worden niet geholpen aan hun coronaklachten. Bij de rest, ongeveer 40 procent van de opgenomen coronapatiënten, is de opnamereden nog onbekend.

Bij twintigers en dertigers is covid-19 het minst vaak de reden van opname. Een op de vijf ligt om die reden in het ziekenhuis. Bijna 30 procent van hen ligt om een andere reden in het ziekenhuis. Bij ongeveer 40 procent is de opnamereden niet bekend.

Bij mensen van boven de veertig liggen veel meer mensen in het ziekenhuis als direct gevolg van hun coronabesmetting. Ongeveer de helft is daarom opgenomen. Omdat het onderscheid pas sinds kort wordt gemaakt, verwacht het RIVM dat er snel meer data vrijkomt. Het gaat dus om voorlopige data, benadrukt het RIVM.

Eerder onduidelijkheid over ziekenhuispatiënten mét of dóór corona

De cijfers van het RIVM maken sinds 25 januari onderscheid tussen de verschillende coronapatiënten die worden opgenomen in het ziekenhuis. Patiënten die vanwege het virus zijn opgenomen en patiënten die enkel positief zijn getest op corona worden zo van elkaar gescheiden in de cijfers. Daar was de afgelopen weken veel om te doen.

Omdat de omikronvariant van het coronavirus wel besmettelijker is, maar minder ziekmakend dan de deltavariant, is de kans groot dat steeds meer patiënten mét maar niet dóór het virus in het ziekenhuis belanden. Omdat beide soorten coronapatiënten worden meegenomen in de ziekenhuiscijfers, geeft dat een vertekend beeld van de situatie in de ziekenhuizen in ons land, zei hoogleraar geneeskunde Marcel Levi vorige maand.

Onderscheid maken maakt weinig uit voor praktijk

Waarom worden patiënten die niet vanwege hun coronabesmetting in het ziekenhuis belanden meegenomen in de cijfers? „Zo’n patiënt moet net als alle andere coronapatiënten in isolatie”, legde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) eerder uit. „Bij deze gevallen moet de organisatie van de zorg dus anders worden ingericht en is de zorgzwaarte groter. Hierdoor kan reguliere zorg in verdrukking komen.”