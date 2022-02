Lewis Hamilton laat (na bijna twee maanden!) weer eens van zich horen

Autocoureur Lewis Hamilton is eindelijk weer in de publiciteit verschenen sinds zijn verloren race in Abu Dhabi eind vorig jaar. Van een echte verbreking van de radiostilte kan echter niet worden gesproken. In een video van zes seconden wenst de Brit alle Chinezen alleen een gelukkig nieuwjaar.

Met geen woord rept de 37-jarige coureur over de race waar hij op controversiële wijze de wereldtitel verloor aan Max Verstappen. Het is dus nog altijd niet duidelijk of hij dit jaar weer te bewonderen is in het nieuwe Formule 1-seizoen.

Op het Chinese sociale medium Weibo spreekt Lewis Hamilton alle Chinezen toe. „Ik wens jullie een gelukkig Chinees nieuwjaar. Moge het nieuwe jaar jullie veel geluk brengen en jullie alles geven wat jullie wensen”, zegt hij in een video die is doorgeplaatst op YouTube.

Lewis Hamilton nog altijd ‘in shock’

Sinds de race op 12 december was er sprake van totale radiostilte bij Lewis Hamilton. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff zwijgt de Brit omdat hij geen woorden heeft voor het onrecht dat hem is aangedaan. „Hij is nog altijd in shock.”

Hamilton’s achtste wereldtitel lag eind vorig jaar in handbereik, toen vijf ronden voor het einde de safetycar op de baan kwam en het veld weer ineen schoof. Wedstrijdleider Michael Masi besloot alle achterblijvers tussen Hamilton en Max Verstappen weg te halen en gaf het duo nog één ronde om te racen.

Verstappen kon toen maximaal van zijn verse banden profiteren en haalde Hamilton in de laatste ronde in. Zo won Verstappen als eerste Nederlander ooit de wereldtitel in de Formule 1, tot grote vreugde van Nederlandse sportfans.

Hamilton keert mogelijk niet meer terug in Formule 1

Nog altijd lijkt Hamilton niet bekomen van die nederlaag. Sinds de slotrace heeft hij – afgezien van het recente Chinees nieuwjaar-filmpje – niets meer van zich laten horen. De autocoureur ontvolgde in de dagen na de race iedereen op Instagram, waaronder het account van Mercedes en de Formule 1. Sommigen denken dat Hamilton niet meer terugkeert in de Formule 1, waaronder voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone.

Vorige maand bracht het Mercedes-team nog een tweet naar buiten die erop leek te hinten dat Hamilton volgend seizoen ‘gewoon’ terugkeert.



Volgens ingewijden is vooral de uitkomst van het onderzoek over het verloop van de beslissende race bepalend voor de toekomst van Lewis Hamilton. Als het incident geen vervolg krijgt, is de kans groot dat Hamilton er de brui aan geeft.