Spotify verwijdert zeventig afleveringen van omstreden podcast Joe Rogan

Spotify heeft zeventig afleveringen verwijderd van de populaire podcast The Joe Rogan Experience. In de verwijderde afleveringen doet presentator Joe Rogan uitspraken die volgens Amerikaanse media als ongepast kunnen worden gezien. Zo gebruikt hij het woord ‘neger’.

Spotify heeft geen reden gegeven voor het verwijderen van de afleveringen. Entertainmentblad Rolling Stone schrijft dat fans zelf hebben vastgesteld dat in veel van de afleveringen racistisch taalgebruik zou zijn gebruikt, maar dat zou niet altijd het geval zijn geweest.

Rogan verontschuldigt zich voor uitspraken op Spotify

Op Instagram verontschuldigt Rogan zich voor de uitspraken die hij heeft gedaan. „Er zijn veel dingen uit oude afleveringen van mijn podcast waarvan ik zou willen dat ik dat nooit had gezegd, of anders had gezegd.” In een video zegt Rogan dat hij de dingen die hij heeft gezegd ‘betreurenswaardig en beschamend’ vindt. „Ik weet nu dat er voor een witte man geen juiste manier is om het woord neger te gebruiken. Ik heb het al jaren niet meer gezegd.”

Volgens Rogan heeft hij het woord nooit gebruikt om racistisch te zijn. „Ik ben niet racistisch, maar als je in een situatie zit waarin je dat over jezelf moet zeggen, heb je het verkloot. Ik heb het duidelijk verpest.” De presentator zegt dat hij zou willen dat hij zijn woorden terug kon nemen.



Podcast ligt al langer onder vuur

De podcast van Rogan ligt al een tijdje onder vuur. Zijn show The Joe Rogan Experience, die gemiddeld 11 miljoen luisteraars per aflevering haalt, zou volgens de critici onwaarheden over het coronavirus en vaccinaties verspreiden. Verschillende muzikanten zoals Neil Young en Joni Mitchell hebben hun muziek van Spotify verwijderd uit protest tegen de podcast van Rogan.

In de afleveringen die nu offline zijn gehaald, interviewt Rogan ook bekende artiesten. Het gaat volgens Rolling Stone onder meer om Amy Schumer, Marc Maron, Bill Burr, Andy Dick en zanger Maynard J. Keenan van Tool.