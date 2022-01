Ziekenhuizen beginnen met inhalen uitgestelde zorg

In ziekenhuizen zal zorgpersoneel de komende tijd beginnen met het inhalen van uitgestelde zorg. Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, heeft laten weten dat fase 2d ingetrokken is. Dit is de laatste fase voor code zwart. Doordat deze fase weer ingetrokken is, kan uitgestelde zorg, waar mogelijk, ingehaald worden.

Fase 2d werd op 26 november afgekondigd, Dat kwam toen omdat er enorm veel coronapatiënten op de intensive cares terechtkwamen. Daardoor waren er meer handen nodig op de ic’s, wat betekende dat planbare zorg en kritiek planbare operaties waar mogelijk uitgesteld moesten worden.

Fase 2d ingetrokken door daling coronapatiënten in ziekenhuizen

Het verzoek aan het ministerie om fase 2d weer in te trekken, kwam van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Door het intrekken van fase 2d wordt het namelijk mogelijk „om te werken aan het leveren van uitgestelde zorg”. Volgens Kuipers zal de focus nu eerst komen te liggen op ic-afhankelijke kritiek planbare zorg.

Fase 2d kan nu ingetrokken worden omdat het aantal coronapatiënten nog steeds aan het dalen is. Dat terwijl de besmettingscijfers juist een recordhoogte bereiken. Als het echter toch weer uit de hand dreigt te lopen in de ziekenhuizen, is de afspraak dat binnen drie dagen moet kunnen worden opgeschaald naar 1200 ic-bedden.

Kinderen vaccineren

Naast het inhalen van de uitgestelde zorg, gaat ook het vaccineren door. Vanaf volgende week kunnen ook kinderen van 5 tot en met 11 jaar zich laten vaccineren. Hier zijn dertig GGD-vaccinatiestraten speciaal voor ingericht.

Bij de ouders van ruim 1,2 miljoen kinderen zal vanaf 18 januari een uitnodiging voor vaccinatie in de brievenbus vallen. Voorlopig krijgen kinderen alleen nog het vaccine van BioNTech/Pfizer. Kinderen die tot medische risicogroepen behoren kunnen zich sinds afgelopen maand al in laten enten.