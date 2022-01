Woedende burgemeester Buren om vuurwerk: ‘Dit waren bommen, schaam je diep’

Burgemeester Josan Meijers van de gemeente Buren is woedend op degenen die kort na de jaarwisseling met zwaar illegaal vuurwerk hebben gegooid. Dat gebeurde in het centrum van Beusichem, een ruim drieduizend inwoners tellend Betuws dorp dat bij Buren hoort.

„Dit is geen vuurwerk meer, dit waren bommen”, schreef Meijers gisteravond in een open brief op de website van de gemeente. De politie heeft twee mensen opgepakt die deel uitmaakten van een grote groep die op de Markt stond. Het onderzoek naar deze groep is nog bezig.

Ramen van acht historische panden vlogen er door vuurwerk uit

Door de explosies vlogen de ruiten bij zeker acht huizen uit de sponningen. De historische panden zijn dichtgetimmerd. Ook tientallen kleine ruiten van de kerk op de Markt sneuvelden. De politie schat de schade op minimaal enkele tonnen.

„In onze gemeente zijn we gewend aan rustige jaarwisselingen. Dat was deze keer wel anders”, schreef Meijers. „En niet alleen bij ons! In onze hele regio was politie-inzet nodig bij allerlei incidenten. Er is gegooid met illegaal zwaar vuurwerk naar politie en brandweer. Daar vielen zelfs gewonden door. Het maakt mij heel boos en verdrietig.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

„Tegen de mensen die dit veroorzaakt hebben zeg ik: schaam je diep. Neem je verantwoordelijkheid en vergoed de schade. Het is niet stoer, maar ontzettend dom om zoiets af te steken”, aldus de zeer boze burgemeester.

Ook illegaal feest in gemeente Buren

Meijers legt in haar open brief ook uit hoe is opgetreden tegen het illegale feest dat direct na de jaarwisseling begon in Rijswijk, eveneens gemeente Buren. Volgens Meijers kwamen er honderden mensen uit verschillende landen dwars door de weilanden naar de feestlocatie. Het was volgens haar erg donker en het was onbekend wat de bedoelingen van de feestgangers waren. Daarom is gewacht totdat er voldoende extra politie was en is er pas in de ochtend van nieuwjaarsdag opgetreden. De gemeente zoekt uit wie het feest had georganiseerd en of gemeentelijke boetes opgelegd kunnen worden.

Autoriteiten omschreven de start van het nieuwe jaar landelijk gezien als ‘beheersbaar’.