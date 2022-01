Voetbal, cultuur en horeca stellen ultimatums persconferentie: ‘Bereidheid tot actie is groot’

Het regent ultimatums vandaag, uit protest tegen de huidige coronamaatregelen. Vorig weekend protesteerde de horeca door toch open te gaan, maar er trekken meer branches aan de bel. Cultuur maakt ‘kapperszaken’ van theaterzalen, de horeca wil perspectief, want anders volgt er meer protest en ook voetbalclubs overwegen open te gaan voor publiek.

Na de protestactie van de horeca van afgelopen weekend, lijkt er meer beweging gaande bij verschillende branches. Ook de horeca zelf laat het er nog niet bij zitten. Zij willen namelijk vóór het weekend weten waar ze aan toe zijn. Daarvoor waarschuwt KHN-voorzitter Robér Willemsen vandaag bij Goedemorgen Nederland. Volgens hem is de actiebereidheid onder de horeca groot.



WNL | Vanmorgen schoof KHN -voorzitter Robèr Willemsen aan bij Goedemorgen Nederland, over onze inzet om de horeca op 26 januari te heropenen. Bekijk het hele fragment hier: https://t.co/wzu0rEOFEP#horecaopen — KHN (@KHN) January 18, 2022

WNL | Vanmorgen schoof KHN -voorzitter Robèr Willemsen aan bij Goedemorgen Nederland, over onze inzet om de horeca op 26 januari te heropenen. Bekijk het hele fragment hier: https://t.co/wzu0rEOFEP#horecaopen — KHN (@KHN) January 18, 2022

Horeca wil perspectief anders meer protest

Maar niet alleen de horeca, ook burgemeesters trekken aan de bel. Volgens 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad moet het kabinet horeca en cultuur perspectief bieden. 25 januari staat de volgende persconferentie gepland, maar horeca en cultuur tot die tijd laten wachten is volgens KHN en de burgemeesters niet rendabel.

Telegraaf-journalist Wouter de Winther sprak van een coronarevolte. „Als je naar de cijfers kijkt, en je ziet 317 mensen op de ic, is het ook moeilijk te verkopen aan de samenleving als geheel om alles maar op slot te houden”, vertelde hij bij Goedemorgen Nederland. „Het kabinet moet dus bewegen en ik verwacht dat dat rond de horeca en cultuursector ook gaat gebeuren.”

Voetbalclubs willen publiek

De horeca eist op z’n minst openingstijden waarbij gelegenheden tot acht uur gasten verwelkomen en tot tien uur blijven schenken. Ook de coronapas en het verplicht zitten blijft dan gelden. Gebeurt dit niet? Dan krijgen volgens Willemsen de acties van afgelopen weekend een vervolg. Hij roept zelf niet op tot burgerlijke ongehoorzaamheid, maar hij merkt dat de actiebereidheid groot is.

Maar ook voetbalclubs lijken het beu te zijn. In een statement lieten clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie weten hun publiek terug te willen. Ook zij kondigen aan de stadions uit protest open te gooien als zij 25 januari geen versoepelingen krijgen. Momenteel geldt er nog een verbod op publiek bij sportwedstrijden.



❗ 'Wij zijn altijd heel meegaand en coöperatief geweest maar de rek is eruit.' Lees het volledige statement 👇🏻#KeukenKampioenDivisie — Keuken Kampioen Divisie (@1e_Divisie) January 14, 2022

❗ 'Wij zijn altijd heel meegaand en coöperatief geweest maar de rek is eruit.' Lees het volledige statement 👇🏻#KeukenKampioenDivisie — Keuken Kampioen Divisie (@1e_Divisie) January 14, 2022

Cultuur opent deuren als sportschool en kapperszaak

Daarnaast onderneemt ook de cultuursector actie. Morgen begint het initiatief Kapsalon Theater, een idee van acteurs Sanne Wallis de Vries en Diederik Ebbinge. Gisteravond bij Op1 vertelde Ebbinge over zijn protestactie dat van een klein idee naar een landelijke actie groeide. Al meer dan zestig theaters doen mee en men kan ook sportlessen in musea volgen. Ebbinge hoopt dat nog veel meer muzikanten, acteurs en cultuurmakers zich aanmelden. „Er is geen enkel argument om theaters niet te openen”, vertelde Ebbinge aan tafel bij Op1.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Binnen een minuut was het maximale kappersafspraken gemaakt voor Kapsalon De Kleine Komedie!!! Niet getreurd: Op https://t.co/Ug2lqV8tY9 kunt u kijken waar u morgen nog meer terecht kunt. Legio mogelijkheden! #Kapsalontheater — Diederik Ebbinge (@diederikebbinge) January 18, 2022

