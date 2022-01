Om blij van de worden op Blue Monday: de meest blauwe hotspots ter wereld

Blue Monday is bijna achter de rug. Zin in een goed humeur na deze zogeheten meest depressieve dag van het jaar? Speciaal daarom een overheerlijk lijstje met de meest blauwe plekken op aarde. Zo kan je er vast weer tegenaan.

Want tja, blauw is – als je deze schitterend blauwe plaatsen ziet – helemaal niet zo vervelend. Heb je op deze Blue Monday helemaal geen oppepper nodig? Dan heb je gewoon een paar mooie tips ter inspiratie voor een mooie toekomstige reis.

Acht ‘blauwe hotspots’ om even heerlijk weg te dromen

Blauwer dan blauw – Costa Rica

Heb je ooit water gezien dat blauwer is dan blauw? De rivier Rio Celeste die stroomt door het Tenorio Volcano National Park in Costa Rica is hier het bewijs van. Dit natuurwonder laat je even stoppen met ademen. Het water is zo adembenemend mooi, alsof er een filter overheen is bewerkt. De rivier is nog niet zo heel lang geleden ontdekt.

Helderblauwe wateren – Saint Martin

Op Pinel Island, gelegen midden in een nationaal natuurreservaat dichtbij Sint-Maarten, is er alle mogelijkheid om heerlijk te genieten van de parelwitte stranden en de helderblauwe wateren. De onderwaterwereld is zo helder dat het voor de waterratten onder ons de ultieme plek is om te duiken of te snorkelen. Het eiland is makkelijk te bereiken met een ferry, kajak of privéboot.

Blue mind – Portugal

Blue mind, een begrip dat menig surfer kent. Een meditatieve staat van zijn waarop een surfer volledig één is met het water en wacht om zijn of haar golf te pakken. Het moment van adrenaline is daar wanneer de surfer eindelijk op zijn plank kan shinen. De kustlijn van Portugal is the place to be om te genieten van centimeter tot metershoge blauwe golven. Het heeft voor ieder wat wils, van beginner tot aan big wave-surfer. In de kustplaats Nazare vindt ieder jaar het WSL – World Surf League (WSL) big wave-competitie plaats. De hoogste blauwe golf ooit gesurft, is maar liefst 30 meter. Zowel een blauwe hotspot voor de surfer als voor de kijker.

Meer blauwe hotspots op Blue Monday

Blauw uitzicht – Goldenrock Resort

Een verborgen parel in het Caribische gebied is het Goldenrock Resort op St. Eustatius. Het kleine eiland is relatief onontdekt en biedt een bijzonder ervaring voor avontuurlijke reizigers. Het Goldenrock Resort biedt daarbij het beste uitzicht. Vanuit alle kamers kun je mijlenver kijken over de magische blauwe zee. Het hotel staat bekend als het ‘duik en natuur-resort’ en biedt duikliefhebbers de mogelijkheid om te genieten van veelkleurige vissen in de Caribische Zee.

Blue zone – Japan

De eilanden van Okinawa in Japan zijn een van de weinige ‘Blauwe Zones’ in de wereld – gebieden waar de levensverwachting van de bevolking veel hoger is dan het wereldgemiddelde. Er zijn veel factoren die de levensduur van de Okinawanen ondersteunen. Denk hierbij aan het stabiele subtropische zeeklimaat, een gevarieerde leefomgeving en andere natuurlijke elementen. Ook de mentaliteit en gezonde eetgewoonten van de bevolking dragen bij aan een hogere levensverwachting. Allemaal verhuizen naar de blue zone dus, of in ieder geval wat van de gezonde levensstijl van de Japanners adopteren.

Blauwe zeevonk – Thailand

Het kraakheldere turquoise water rondom Koh Phi Phi zorgt overdag voor fantastische uitzichten, maar wanneer je er ’s nachts de zee op vaart aanschouw je misschien wel een heel ander soort blauw. Als de zon na een zwoele zomerdag ondergaat bestaat de kans dat de zee zomaar ineens oplicht, de tropische temperaturen maken Thailand namelijk tot de perfecte bestemming om zeevonk met eigen ogen te bekijken. Onder andere op Koh Phi Phi, Ao Nang en Ton Sai laat het bijzondere natuurverschijnsel zich regelmatig zien. Overdag genieten bezoekers er van de zon op een van de vele parelwitte stranden, maar zodra de maan tevoorschijn komt verandert de zee en zorgt de blauwe gloed voor betoverende plaatjes.

Natuurlijke baden van Myvatn

Wie denkt aan helderblauw water, denkt al snel aan de Blue Lagoon in IJsland. Toch herbergt dit land ook in het noorden bizar blauwe natuurlijke poolen. Sla de drukte in het zuiden van IJsland over en ga op avontuur in een gebied waar nog weinig anderen zijn geweest, Noord-IJsland waar je de Myvatn natuurlijke baden vindt. Laat je omringen door de rust en de natuur van Mývatn en dompel je onder in één van de warmwaterbaden. De lagune heeft een temperatuur van 36 toto 40 graden en door de hoeveelheid mineralen en zwavel is het heel goed voor de huid. Geniet er samen met de locals van een drankje en ervaar de geothermische stoom die opstijgt in de stoombaden om optimaal tot rust te komen.

Blauwe hotspot, gewoon in Nederland

Gelukkig hoeven we niet per se naar de andere kant van de wereld om te genieten van blauwe hotspots. Natuurhuisje biedt huisjes aan waaronder een huisje aan de Loosdrechtse plassen. Het huisje ligt op een eiland en is omringd door alleen maar blauw water. In het zomerseizoen varen er de hele dag bootjes langs het raam. In het stukje privéwater bij de steiger spring je zo het water in om te zwemmen, supboarden of te kanoën. Als je geluk hebt zie je op heldere zomeravonden vallende sterren. Romantischer dan dat gaat het waarschijnlijk niet worden…

Over Blue Monday gesproken… Metro sprak twee deskundigen die stellen dat die het helemaal niet bestaat. De blauwe hotspots doen dat gelukkig wel.