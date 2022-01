Horeca na steun Veiligheidsberaad: ‘Deze week duidelijkheid over heropening’

De Nederlandse horeca voelt zich gesteund door druk op het kabinet vanuit het Veiligheidsberaad. Daarom is vanmorgen een oproep gedaan. „We moeten nog deze week duidelijkheid krijgen over heropening”, vindt Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

De roep vanuit zowel de verschillende sectoren, als vanuit de samenleving om te kijken naar wat er wél kan, wordt inmiddels ook breed gedragen door burgemeesters en veiligheidsregio’s, voelt en hoort KHN. Maandagavond riep het Veiligheidsberaad, dat bestaat uit burgemeesters van 25 veiligheidsregio’s, het kabinet op de horeca nog deze week duidelijkheid te bieden over de coronaversoepelingen. Een welkome steun, vindt de horeca.

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad komen morgen bij elkaar voor een extra vergadering, werd vanmiddag bekend. Die is ingelast omdat zij net als café- en restaurantbazen willen dat er snel duidelijkheid komt over de nabije toekomst voor met name de horeca- en cultuursector.

Petitie met horeca-routekaart naar Tweede Kamer

Koninklijke Horeca Nederland: „Nu is Den Haag aan zet om snel besluiten te nemen en verder te versoepelen. Daarom biedt KHN voorafgaand aan het coronadebat van morgen aan Tweede Kamerleden een vernieuwde horeca-routekaart en een petitie aan. De Tweede Kamer kan immers via een motie het kabinet oproepen om de horeca onmiddellijk, maar uiterlijk per 26 januari, te openen. En hier nog deze week duidelijkheid over te bieden. Nu wil de horeca net als veel andere sectoren direct na elke corona-persconferentie perspectief zien, maar met de steun van de Veiligheidsraad lijkt dat er wel te komen. Ook de voetbal- en cultuurwereld vroegen gisteren om een ultimatum richting de volgende persconferentie van premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers.



‘Kabinet, pak door en versoepel voor de horeca’

Nu de winkels weer open zijn, wordt het tijd dat het kabinet doorpakt en ook voor cafés en restaurants versoepelingen doorvoert, vindt KHN in een vandaag verspreid bericht. „De horeca heeft nu ten onrechte twee weken vertraging opgelopen in het herstel ten opzichte van andere sectoren. De burgemeesters in het Veiligheidsberaad erkennen het sociaal-maatschappelijke belang van de horeca. Zij zien de noodzaak om horecaondernemers te steunen in hun overleving. De nieuwe horecaroutekaart die KHN aan het nieuwe kabinet presenteert, laat zien hoe de horeca per 26 januari open kan. Hiermee kan de horeca samenzijn op een veilige manier faciliteren, zonder dat dit ten koste gaat van de pandemiebestrijding.”

Iedereen kan een petitie ondertekenen

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: „Het is fijn dat we hoog op het prioriteitenlijstje staan en complimenten krijgen over hoe we het als sector doen. Maar het is mooi geweest. We moeten als sector vóór aankomend weekend horen waar we volgende week aan toe zijn. Het is fijn dat burgemeesters onze duidelijke oproep ondersteunen.”

Naast de routekaart is de bond ook een petitie gestart met de oproep om de coronamaatregelen voor de horeca per direct te versoepelen. Iedereen die dat wil, kan de petitie ondertekenen.