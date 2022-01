Teststraten sluiten om storm Corrie, ANWB roept op de weg niet op te gaan

Teststraten en vaccinatielocaties in – in ieder geval – Vlissingen, Rotterdam, Purmerend en Zaandam zijn morgen uit voorzorg gesloten vanwege de verwachte storm Corrie. Mensen die een afspraak hebben staan voor een coronatest zijn vandaag gebeld om een nieuwe afspraak in te plannen op een andere locatie.

Het sluiten van veel meer teststraten ligt in de lijn der verwachting.

Die van de GGD Zeeland in Vlissingen, op een parkeerplaats bij ziekenhuis Adrz, is overdekt met grote witte tenten. De GGD wil voorkomen dat die wegwaaien en er ongelukken gebeuren. De GGD Rotterdam-Rijnmond sluit morgen de testlocatie bij Rotterdam The Hague Airport voor „de veiligheid van onze bezoekers en personeel”.

Teststraten Zaandam en Purmerend ook dicht door Corrie

De GGD Zaanstreek-Waterland sluit maandag de vaccinatielocatie op het evenemententerrein in Purmerend en de teststraten aan de Ronde Tocht en de Vermiljoenweg in Zaandam. Mensen die een vaccinatie-afspraak in Purmerend hadden staan, kunnen er voor kiezen om morgen zonder afspraak naar de vaccinatielocatie in Zaandam te gaan (Pieter Ghijsenlaan). Alleen kinderen tot 12 jaar kunnen niet op inloop langskomen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Van mij mag #StormCorrie de hele maand doorrazen, dan dalen de cijfers vanzelf! 😉 LIVE | GGD’en sluiten teststraten met oog op storm Corrie https://t.co/e9Nlw29mhC via @telegraaf — Undertaker20225 (@Undertaker20223) January 30, 2022

ANWB: Blijf tijdens Corrie thuis, als het kan

Het KNMI heeft voor morgen code geel uitgegeven om te waarschuwen voor zware windstoten. De waarschuwing geldt voor heel Nederland. De naam van de naderende storm is Corrie.

De ANWB adviseert weggebruikers maandag niet de weg op te gaan als dat niet noodzakelijk is. Storm Corrie raast maandag over Nederland en zal volgens een ANWB-woordvoerder vooral tussen 08.00 en 12.00 uur op zijn hevigst zijn.

“Waarover ik me het meest zorgen maak zijn lege bestelbussen, auto’s met aanhangers en vrachtwagens zonder vracht. Uit het verleden blijkt dat die vooral voor problemen zorgen. Bestuurders moeten zich goed afvragen of ze wel de weg op moeten gaan”, aldus de voorlichter.

Maar ook kwetsbare weggebruikers zoals motorrijders en fietsers kunnen wat hem beter thuisblijven als het enigszins kan. “Als je de weg niet op hoeft, blijf dan thuis. Of pas in ieder geval je rijgedrag aan.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Verwachting vandaag en morgen: Morgen zeer onstuimig met aan de kust noordwesterstorm met zeer zware #windstoten. Morgenmiddag neemt de #wind geleidelijk weer af. https://t.co/5HNtg7giG3 pic.twitter.com/oGStyuSKV5 — KNMI (@KNMI) January 30, 2022

Stormvloedkeringen dicht, wateroverlast voorkomen

Rijkswaterstaat gaat morgen hoogstwaarschijnlijk ook enkele stormvloedkeringen sluiten, om wateroverlast in het achterland te voorkomen. Er wordt hoogwater verwacht, door de combinatie van vloed en storm Corrie, die tot harde wind en windstoten kan leiden.

De verwachte waterstanden komen gemiddeld eens in de twee tot vijf jaar voor, meldt Rijkswaterstaat.Met de huidige verwachtingen sluiten vrijwel zeker de Hollandsche IJsselkering en de Haringvlietsluizen. En waarschijnlijk gaan ook de Oosterscheldekering en de Ramspolkering dicht. Waterbeheerders en veiligheidsregio’s zijn gewaarschuwd door het Watermanagementcentrum Nederland in Lelystad.Ook waterschappen bereiden zich voor op het voor morgen verwachte hoogwater, met name in het zuidwesten en noordoosten van het land.