Extra versoepeling: niet-essentiële winkels toch open zonder afspraak

Het kabinet heeft zich enigszins bedacht en voert een extra versoepeling in voor niet-essentiële winkels. Eerst was het idee om winkels alleen klanten met een afspraak te laten ontvangen, nu mogen ook mensen zonder afspraak binnenlopen. Wel komt er een beperking van het aantal mensen dat naar binnen mag en er gelden hygiëneregels en een mondkapjesplicht. Ook mogen de winkels maar tot 17.00 uur open zijn.

Voor de horeca verandert er nog even niks. Volgens ingewijden krijgen zij echter wel „perspectief op de korte termijn”. Over tien dagen beoordeelt het kabinet namelijk opnieuw de situatie. Als er in die periode geen rare dingen gebeuren, mag ook de horeca onder voorwaarden de deuren weer openen.

Niet-essentiële winkels open zonder afspraak

Gisteren, na het informele overleg op het Catshuis, lekte het een en ander al uit. Toen bleek dat de huidige lockdown versoepeld wordt. Maar vanaf morgen worden de regels nu dus nog iets soepeler, dankzij winkelen zonder afspraak. Premier Mark Rutte en de nieuwe minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers, lichten de definitieve besluiten vanavond toe in een persconferentie. Die volg je live, om 19.00 uur, via onze website.

Ook mensen met niet-medische contactberoepen zoals kappers, nagelstylisten en tattoo-artiesten kunnen rekenen op goed nieuws. Ook zij mogen onder voorwaarden weer aan de slag. Daarnaast mag het hoger onderwijs weer open en komt er ook voor volwassenen meer ruimte om te sporten.

Vanavond persconferentie

Vanavond staat dus de eerste persconferentie van het nieuwe kabinet op de planning. Die is wel iets anders dan je gewend bent. Zo neemt de nieuwe minister Kuipers een scherm mee, waarop allerlei grafieken staan. Over de besmettingscijfers, bijvoorbeeld, en de opname van patiënten in de ziekenhuizen. Daarmee ondersteunt hij zijn verhaal.

De door Nederland zo geliefde gebarentolken zijn er niet meer bij. Zij staan in een andere kamer en worden via een kleiner schermpje in beeld gebracht. Dat gebeurt in andere landen ook al.