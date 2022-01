Deadline Day voetbal 12 uur lang live bij FC Afkicken, wat doen Ajax, PSV en Feyenoord?

Deadline Day is altijd weer dé spannende dag in de professionele wereld van het voetbal. Maar vooral voor de fans natuurlijk. Komen er vandaag nog nieuwe grote namen naar Ajax, Feyenoord, PSV of welke club – in Europa – dan ook? FC Afkicken volgt Deadline Day vandaag tussen 12.00 en 24.00 uur. Helemaal live, vanaf de stadions waar het gebeurt. Neal Petersen: „Andere mensen hebben twee dagen kerst als hoogtepunt, wij de twee jaarlijkse Deadline Days.”

Twee keer per jaar is er dus zo’n Deadline Day voor de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en alle voetbalclubs in landen om ons heen. Op 31 januari en 31 augustus. Voor FC Afkicken, dat zichzelf ‘hét online voetbalkanaal van Nederland‘ noemt, betekent dat geen werkdagje van acht uur. Nee, dat betekent voorbereiden, voorkennis vergaren en dan twaalf uur lang live via YouTube de lucht in.

Storm Corrie op Deadline Day

Of storm Corrie nu langs de uitzendlocaties raast of niet, FC Afkicken houdt vandaag (de veranderingen in) het voetballandschap van minuut tot minuut bij. Het is de laatste mogelijkheid waarbij transfers kunnen plaatsvinden en spelers van club kunnen verkassen. Vaak betekent dat voer voor paniek en sensatie bij clubs, spelers en journalisten. FC Afkicken springt daar al vijf jaar op in, door de gehele dag aanwezig te zijn met een liveshow. In de studio in Amsterdam-Noord is vijftien ‘man’ actief. Daar schuiven ook voetbaljournalisten van onder meer Voetbal International, ESPN en Algemeen Dagblad aan). Dit alles onder leiding van drijvende kracht en presentator Neal Petersen. Zij bespreken de hele dag alle last-minute transfers.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

31 januari = Transfer Deadline Show. Vanaf 12:00 uur zijn we live. Tot 00.00 uur. https://t.co/tauTCmS1S6 — FC Afkicken (@FCAfkicken) January 30, 2022

Het gaat dan ook om bijzondere transacties in het buitenland. Zoals die van Christian Eriksen, die na zijn hartstilstand op het afgelopen EK voetbal en herstart maakt bij Brentford in de Engelse Premier League. Of Donny van de Beek, die waarschijnlijk uit zijn lijden bij Manchester United verlost wordt en op weg is naar Everton (huur).

Live vanaf Ajax, PSV en Ajax

De Transfer Deadline Show van FC Afkicken is live van 12 uur ‘s middags tot middernacht, wanneer de deadline sluit, en te zien via YouTube. „Dit jaar hebben we een hele speciale versie”, meldt het online platform, „want we zijn met een liveverbinding de hele dag aanwezig bij de stadions van Ajax, PSV en Feyenoord.” Naast de vijftien mensen in de studio, zijn op de locaties in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven nog eens twaalf medewerkers op Deadline Day actief. Net als allerlei skypers waar ook ter wereld.

Dat is, als Metro Neal Petersen spreekt, nog even spannend. Niet wat Amsterdam betreft, want daar heeft een sponsor een box in de Johan Cruijff ArenA zelf beschikbaar gesteld. Bij PSV en Feyenoord zijn partytenten-studio’s buiten de stadions gebouwd, maar ja… storm Corrie. Passende oplossingen worden op dat moment nog gezegd. „Maar dat komt goed hoor als ik de jongens mag geloven”, weet Petersen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Deadline Day als extra kerstgevoel voor FC Afkicken

Hij vindt Deadline Day op voetbalgebied twee keer een spannende en prachtige dag. „Wij zeggen altijd: 25 en 26 december heb je kerst. Voor ons is er jaarlijks twee keer een extra kerstgevoel: 31 januari en 31 augustus.”

„Oh wacht”, zegt Neal Petersen. „Ik zie nu dat een Nederlandse spits in Zuid-Korea een bijzondere emoticon op zijn Instagram Stories heeft gegooid. Lars Veldwijk is het. Kijk, daar gaan wij dan achteraan. Er zijn nog wat Nederlandse clubs die een spits kunnen gebruiken, dus wie weet. Je ziet, we houden alles in de gaten.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat doen Ajax, Feyenoord en PSV op Deadline Day?

Al heeft Nederland veel meer voetbalclubs, de ogen zijn vooral gericht op Ajax, PSV en Feyenoord. Blijft Tagliafico bij Ajax bijvoorbeeld, of verkast hij last minute nog naar Barcelona? Petersen verwacht wel het een en ander. „Bij Ajax gaat het vooral om Steven Bergwijn volgens mij. Ajax zal alles op alles zetten om hem nog bij Tottenham Hotspur weg te halen. Via via hoorden we dat Bergwijn dat zelf ook het liefste wil. Aangezien we toch in het stadion van Ajax zitten, zou het mooi zijn als hij straks de ArenA binnen wandelt.”

„PSV is altijd een club geweest die op 31 januari nog iets doen. Het zal afhangen van Sangaré, of die blijft of niet. Maar Joey Veerman van Heerenveen hebben ze natuurlijk al binnen. Feyenoord is sowieso nog bezig. Er speelt iets rond Marco Senesi en Sinisterra. Maar, zoals wij altijd zeggen, er wordt geschaakt op meerdere borden.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Altijd weer op het allerlaatste moment

Waarom wachten clubs altijd op Deadline Day eigenlijk? Neal Petersen: „Omdat wij een show met FC Afkicken maken natuurlijk, haha. Maar zonder gekheid: de voetballerij wordt gekenmerkt door opportunisme en heel veel korte termijn. Afgelopen weekend is er niet gevoetbald. Maar was dat wel zo, dan roepen verliezende clubs toch dingen als ‘shit, we scoren niet, we hebben nog een spits nodig’. Het is eten en gegeten worden. Als een buitenlandse ploeg iemand uit Nederland haalt, dan kijkt de Nederlandse club omlaag. De spits van Willem II vertrekt naar Duitsland en dan haalt Willem II de spits van FC Den Bosch. En zo gaat dat vandaag de hele dag door.”

Deadline Day volgen kan de hele dag hier.