Hoogste aantal besmettingen met coronavirus ooit: 36.308 positieve tests

Nog nooit zijn er zo veel nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld als in de afgelopen vierentwintig uur. Tussen gisterenochtend en vanochtend kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 36.308 meldingen van positieve tests.

Het record van afgelopen vrijdag, toen het RIVM ruim 35.000 nieuwe besmettingen meldde is vandaag gebroken. Vorige week vrijdag werden er ook al bijna 35.000 besmettingen geconstateerd.

Voor negentiende dag op rij een stijging

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 226.136 positieve testuitslagen. Dat komt neer op gemiddeld 32.305 nieuwe gevallen per dag, en ook dat is een verdere aanscherping van het record. Het gemiddelde stijgt voor de negentiende dag op rij. Eerder deze week ging het weektotaal voor het eerst over de grens van 200.000.

Het aantal gemelde sterfgevallen daalt juist verder en verder. In de afgelopen dag registreerde het RIVM dat zeven mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. In de afgelopen zeven dagen zijn 76 sterfgevallen gemeld, gemiddeld bijna elf per dag. Het sterftecijfer is daarmee terug op het niveau van eind oktober. Toen was de huidige besmettingsgolf net begonnen.

Dat het overlijden van deze coronapatiënten nu is gemeld, wil niet zeggen dat deze mensen in de afgelopen dag zijn overleden. Dit wordt soms pas na een tijdje geregistreerd. Bovendien worden in weekenden minder sterfgevallen doorgegeven dan op doordeweekse dagen. Daar komt bij dat het werkelijke aantal doden hoger kan liggen, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is gestorven.

Minder mensen met coronavirus in het ziekenhuis

In de ziekenhuizen zat de daling van het aantal coronapatiënten door. In totaal ligger er vandaag 1217 mensen in het ziekenhuis. Op de verpleegdelingen liggen nu 906 mensen met het coronavirus. Op de ic’s nam de bezetting met tien af naar 311 patiënten met corona.