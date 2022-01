Blauwe luchten op Blue Monday, winter voorlopig nog heel ver weg

Liefhebbers van de winter worden dit jaar op de proef gesteld. Grootschalige sneeuwval of massale schaatspret hebben we nog niet gehad en dat lijkt er voorlopig – zeker de komende drie weken – ook niet in te zitten.

Boven Nederland zijn vandaag op Blue Monday blauwe luchten te zien. Niks geen depressief weer dus, al zeggen twee deskundigen tegen Metro vandaag dat die jaarlijkse dip-dag helemaal niet bestaat.

Kun je niet wachten om een sneeuwpop te maken of je schaatsen onder te binden voor een heerlijke toertocht? Helaas. Het zachte weer op deze Blue Monday zet door. In de tweede helft van januari steekt namelijk vaker een milde wind uit het westen tot zuidwesten op en wordt het ook wisselvalliger. Ook begin februari is de kans op zacht weer groot.

Kans op een paar weekjes winter? Voorlopig niet

De winter is voorlopig ver te zoeken, meldt weerdienst Weeronline. Sterker nog: de kans op wisselvallig weer met normale of iets bovennormale temperaturen neemt in de tweede helft van januari geleidelijk toe. Een hogedrukgebied dat nu in de buurt van Nederland ligt, verplaatst zich langzaam verder zuidwaarts. Daardoor komen we onder invloed van een milde wind uit het zuidwesten tot westen die ook nog eens wisselvallig weer met zich meebrengt. Daarbij komen de maximumtemperaturen vaak tussen de 5 en 10 graden uit. De kans op vorst in de nacht is uiterst klein. Middagtemperaturen van 5 tot 7 graden zijn in deze tijd van het jaar normaal. Alle deze zinnen vol weertermen samengevat: het wordt gewoon geen winter. De weerman van Weeronline legt het ook in een video uit:

Bij dat vrij zachte weer horen veel grijze dagen en daarbij kan regelmatig een beetje regen vallen. Waarschijnlijk zijn de neerslagsommen in eerste instantie klein en is het eerder druilerig met motregen. Wanneer het in de loop van de maand wisselvalliger wordt, kan er ook meer vallen.

Vooruitblik ‘winter in februari’

Voor februari staan de winterseinen voorlopig op rood. De kans op zacht weer is groot en het kan zelfs nog wat zachter worden dan in januari met maxima die vaker boven 10 graden uitkomen. Het blijft bovendien wisselvallig.

Kortom: voorlopig is het zacht en is de kans op winters weer klein. Overigens betekent dat niet dat het helemaal niet meer kan sneeuwen of koud wordt. Ook tijdens zachte weken kan er weleens een dagje met winterse buien of een koude vriesnacht tussen zitten. Deze zijn komende weken wel overduidelijk in de minderheid.