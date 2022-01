‘Liegende’ Rai Vloet door het slijk gehaald: ‘Wat een laffe hond’

De veelbesproken voetballer Rai Vloet wordt op sociale media keihard aangepakt, nadat hij tegen zijn voetbalclub zou hebben gelogen over het door hem veroorzaakte dodelijke ongeval in november vorig jaar. Bij dat ongeluk verloor de vierjarige Gio Roos het leven. „Rai Vloet die zegt mee te leven met de ouders, maar niks van zich heeft laten horen. Die gelogen heeft tegen zijn club over snelheid en drank, wat een kutverhaal.”

Twitter is helemaal klaar met de voetballer van Heracles Almelo. „Rai Vloet wat ben je toch een laffe hond. Met alcohol achter het stuur, 206 kilometer per uur rijden en dan zielig doen dat het je allemaal zoveel doet. Terwijl je niet eens de moeite hebt genomen om de ouders van dat arme jochie je excuses aan te bieden. Je hebt ze niet eens iets laten horen.”



Rai Vloet wat ben je toch een laffe hond,met alchohol achter het stuur, 206km p/u en dan zielig doen dat het je allemaal zoveel doet,terwijl je GVD niet eens de moeite hebt genomen om de ouders van dat arme jochie je excuses aan te bieden. Je hebt ze niet eens IETS laten horen. — Silvana Verstappen ♥️🤍 (@SilvanaFRFC1908) January 22, 2022



Dus Rai Vloet rijdt een kind dood en liegt daarna bij zijn werkgever over de snelheid en het aantal alcoholische drankjes. Wat een egoïstische klootzak. Wat is dit verschrikkelijk voor de ouders van dat kindje. Klap op klap krijgen deze mensen. 😢#Vloet — Kevin Vermaat (@kevinvermaat25) January 21, 2022



Rai Vloet is al heel lang een heel miezerig pleurisgastje — Janton van Hemert (@djeetie) January 22, 2022



Mensen die ik vandaag geen fijne dag toewens:

Rai Vloet. Wat een lul. — Jimmy Driessen (@JimmyDriessen) January 22, 2022

Vloet reed veel te hard en had te veel gedronken

Heracles Almelo maakte gisteren bekend Rai Vloet per direct te schorsen. Dat gebeurde nadat de club uit de Eredivisie meer informatie kreeg over de omstandigheden van het dodelijke ongeval. „Vloet heeft de betreffende nacht niet alleen mogelijk veel te hard gereden, maar bovendien te veel gedronken”, zei algemeen directeur Rob Toussaint. Want wat blijkt: Vloet reed 203 kilometer per uur en had ruim twee keer meer gedronken dan toegestaan (promillage 1,18).

Die informatie was eerder nog niet bekend bij de Eredivisieclub. De algemeen directeur van Heracles Almelo zegt dat Vloet in de maanden na het ongeluk altijd volhield „dat hij niet harder had gereden dan de toegestane maximum snelheid van 130 kilometer per uur en niet meer had gedronken dan twee alcoholische dranken.” Het bestuur en directie geven aan „diep geschokt” te zijn over de nieuwe feiten.

Interview met ouders overleden Gio (4)

De Telegraaf meldt dat Heracles de beslissing nam nadat de krant een aantal vragen had voorgelegd over het fatale ongeluk naar aanleiding van een interview met de ouders van het overleden kind. „De Heracles-voetballer zat in de auto samen met een vriend. Beide heren verklaren aanvankelijk niet de auto te hebben bestuurd”, zo staat in het proces-verbaal dat de krant heeft ingezien.

Volgens de Telegraaf wordt hierin ook duidelijk dat ze allebei onder invloed van alcohol waren. „De ademtest liet bij Vloet 515 ugl (promillage 1,18) zien. Uit het uitlezen van de boordcomputer van de auto van Vloet blijkt dat de rijsnelheid 203 kilometer per uur is geweest.” Volgens de ouders Steffin en Sanne heeft Rai Vloet nooit van zich laten horen.

Al veel kritiek bij terugkeer Rai Vloet

Twee weken geleden keerde Rai Vloet terug bij zijn voetbalclub. Op de dag dat hij aansloot bij de selectie van Heracles Almelo verklaarde hij in een interview dat hij elke dag denkt aan de nabestaanden. Het interview kwamen hem en zijn voetbalclub destijds al op veel kritiek te staan. „Normaal zit zo iemand achter de tralies en hij mag gewoon gaan trainen. Hij mag trouwens blij zijn met corona, want in volle stadions wordt dit natuurlijk een drama”, was een van de topreacties onder de video.

Vloet maakte als invaller tegen NEC (0-0) zelfs zijn rentree. Een groot deel van de aanhang was het daar niet mee eens. Na alle commotie die vervolgens ontstond besloot de club daarna om Vloet in elk geval geen wedstrijden meer te laten spelen.