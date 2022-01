Eerste commerciële teststraten die GGD helpen gesloten: niets te doen

De eerste commerciële teststraten die coronatesten uitvoeren voor de GGD’en zijn alweer gesloten. Er worden te weinig mensen doorgestuurd vanuit de GGD en daarom is het niet rendabel voor sommige aanbieders om open te blijven.

Dat bevestigt een bestuursvoorzitter Jeroen de Jong van Stichting Open Nederland (SON) na berichtgeving van het Algemeen Dagblad.

Het „lijkt een technisch probleem” aan de kant van de GGD, zo legt hij uit. „De GGD moet op een bepaald moment beslissen dat het te druk is en dat ze mensen door gaan sturen. Maar het lijkt niet goed te lukken om mensen in drukke regio’s door te sturen naar de commerciële teststraten.” De Jong kan het zich niet permitteren om met voor 10.000 euro per dag aan menskracht te gaan wachten. Hij voelt zich ook niet netjes behandeld, zegt hij.

Commerciële teststraten al na twee dagen dicht

Hoeveel van de commerciële teststraten dicht zijn gegaan vanwege een gebrek aan af te nemen tests, kan hij niet zeggen. Woensdag openden de eerste locaties hun deuren voor de hulp aan de GGD’en.

SON heeft begrip voor de commerciële aanbieders die dichtgaan. Testbedrijven worden per afgenomen test betaald, dus als er geen mensen worden doorgestuurd verdienen ze niets. Wanneer de locaties weer opengaan is volgens de woordvoerder dus ook moeilijk te zeggen. „Dat is een kwestie van marktwerking.”

De koepelorganisatie van GGD’en wil niet ingaan op het verhaal van de commerciële aanbieders over het bijstellen van de wachttijd van 12 naar 48 uur. Een woordvoerster laat over de extra teststraten weten: „We zitten in een opstartfase. Daarbij moeten nog enkele problemen opgelost worden. Dit is heel vervelend voor de mensen die een test willen en voor de testaanbieders die ons willen helpen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Stichting Open Nederland gebruikt alleen antigeen-testen, maar "het herstelbewijs krijg je ook bij ons", zegt voorzitter Pier Eringa. "Daar is discussie over geweest, maar het is natuurlijk raar dat mensen die positief testen, alsnog naar de GGD moeten." #WNL pic.twitter.com/mc4z0wuSap — Sven op 1 (@Sven_op_1) January 24, 2022

GGD kan de grote vraag naar coronatesten niet aan

De commerciële testaanbieders zijn ingeschakeld omdat de GGD’en momenteel de grote vraag naar coronatesten niet aankunnen. De laboratoria die de testen moeten analyseren kunnen niet meer verwerken dan ze nu al doen. De commerciële teststraten gebruiken antigeentesten. Die geven sneller een uitslag, maar zijn wel iets minder betrouwbaar.

Deze week meldde SON dat er zo’n tien testaanbieders de GGD’en helpen, met samen ongeveer vijftig locaties. Er werd niet bekendgemaakt om welke testaanbieders het gaat en waar de beschikbare testlocaties zijn. „Mensen moeten nog steeds naar de GGD voor een afspraak en niet direct naar de locatie”, aldus een woordvoerder bij de start. De commerciële testlocaties worden toegevoegd aan de GGD-systemen, maar voorlopig werkt dit dus blijkbaar nog niet goed.