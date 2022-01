Unmute us: festivals en nachtclubs voelen zich geschoffeerd

Festivalorganisatoren en de nachthoreca voelen zich „geschoffeerd” nu zij „voor de zoveelste keer” volledig buiten de boot dreigen te vallen bij komende coronaversoepelingen. Unmute Us, een samenwerkingsverband van de evenementen- en festivalsector, stelt dat de gelekte versoepelingen „betekenen dat de evenementen- en nachthorecabranche als enige volledig op slot zal blijven”.

Volgens de uitgelekte maatregelen zouden theaters en poppodia tot 22.00 uur open mogen en kunnen er bij evenementen met toegewezen zitplaatsen maximaal 1250 mensen naar binnen. Festivals en andere ongeplaceerde evenementen kunnen nog niet heropenen, net als de nachthoreca.

Volgens Unmute Us hebben de zogeheten Fieldlab-evenementen aangetoond dat evenementen veilig georganiseerd kunnen worden. „Vorig jaar hebben we na onze landelijke en drukbezochte protesten laten zien dat het mogelijk is om strak georganiseerd, veilig en verantwoord grote groepen mensen op de been te kunnen brengen. De tijd van wederom rustig blijven afwachten tot we ooit eens aan de beurt zijn is voorbij. Onze branche moet open”, zegt initiatiefnemer Jasper Goossen, die ook vraagt om perspectief.



De club eist daarom van het kabinet binnen twee weken een plan waarin duidelijk wordt dat alle evenementen en nachthoreca op korte termijn weer open kunnen op volledige capaciteit. Blijft dat uit, dan zijn ze van plan „grootschalige acties” te organiseren. „Indien het plan er niet komt, zullen we – net als de horeca onlangs – overgaan bijvoorbeeld tot opening op eigen initiatief als protest”, aldus Goossen.

Unmute Us is bekend door de organisatie van twee grote protestmarsen, waarmee ze aandacht willen vragen voor de evenementensector die al een tijd op slot zit. Aan de laatste protestmars deden meer dan 150.000 mensen aan mee, onder wie 80.000 in Amsterdam. Het laatste protest in september werd volgens Unmute Us ondersteund door ruim 4.000 organisaties uit de evenementenbranche. Ook heeft de organisatie samen met Apekooi Events en MOJO een kort geding aangespannen tegen de coronaregeling voor evenementen. Die rechtszaak hebben ze verloren.