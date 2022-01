Chris Noth (Mr. Big) uit finale Sex and the City-reboot geknipt na misbruikbeschuldigingen

De in opspraak geraakte Chris Noth is niet langer te zien in de laatste aflevering van de Sex and the City-reboot And Just Like That… Volgens TV Line zat er oorspronkelijk een flashback met de acteur in de finale, maar hebben de makers besloten die te verwijderen.

De acteur achter het personage Mister Big wordt door vijf vrouwen beschuldigd van misbruik, van een poging tot aanranding en verkrachting. De 67-jarige acteur ontkent en houdt vol dat de seksuele ontmoetingen met wederzijdse instemming plaatsvonden. Eerder liet zijn managementbureau hem vallen vanwege de aantijgingen en werd hij uit de serie The Equalizer geschreven.

Actrices achter Carrie, Charlotte en Miranda steunen slachtoffers

And Just Like That…-hoofdrolspelers Sarah Jessica Parker, Kristin Davis en Cynthia Nixon lieten vorige maand in een statement weten achter de vermeende slachtoffers te staan. „We zijn erg bedroefd door de aantijgingen rond Chris Noth”, aldus het trio in een verklaring op social media. „We steunen de vrouwen die naar voren zijn gekomen met hun pijnlijke ervaringen. We weten dat dat heel moeilijk moet zijn geweest en we juichen het toe dat ze dit hebben gedaan.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Chris Noth is alleen te zien in de eerste aflevering van de Sex and the city-reboot. Daarin ligt de focus op het feit dat Mister Big (spoiler) komt te overlijden. In de rest van de serie gaat het vooral om de rouwende Carrie, gespeeld door Sarah Jessica Parker. Ook laten de makers zien hoe het met de levens van de inmiddels 60-jarige vriendinnen van Carrie voorstaat.

Kim Cattral, die de rol van de seksbeluste Samantha Jones vertolkte, komt niet voor in de nieuwe afleveringen van de populaire serie. In een interview met AWW Channel vertelt de actrice dat ze een geweldige tijd heeft gehad tijdens de jarenlange opnames, maar dat zij niet opnieuw in Sex and the City wil verschijnen op 61-jarige leeftijd.

Sex and the City-reboot

Uit het interview blijkt dat Cattral en Parker geen vrienden zijn en dat ook niet waren tijdens de opnames. „We waren collega’s, nooit vrienden. Ik denk dat Sarah veel aardiger had kunnen zijn. Maar de reden dat ik niet in nog een film wil spelen, is omdat ik een realisatiemoment had toen ik 60 werd. Ik realiseerde me dat ik dingen wil gaan doen die ik nog niet eerder heb gedaan. Sex And The City hoort daar dus niet meer bij.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De laatste aflevering van de Sex and the City-reboot And Just Like That… verschijnt op 3 februari op HBO Max. Die streamingservice is nog niet beschikbaar in Nederland.