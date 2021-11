Van Dissel: Maatregelen straks onwaarschijnlijk door coronapil

RIVM-directeur Jaap van Dissel heeft veel hoop gevestigd op de coronapil die in aantocht is, meldt hij in een interview met NU.nl. Hij noemt zware coronamaatregelen na de winter „onwaarschijnlijk, omdat we dan die medicatie hebben”.

De directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM en voorzitter van het OMT meent dat de coronapil in de loop van 2022 op grote schaal beschikbaar zal komen. „Het zal me verbazen als dat niet zo is.”

Coronapil van Pfizer

Er zijn twee grote farmaceuten, MSD en Pfizer, die een coronapil ontwikkeld hebben. De pil van MSD mag al door Nederland en andere landen worden gebruikt, meldde het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) vrijdag. Wel moet er nog een officiële toelating komen, maar het middel mag al verspreid worden „met het oog op toenemende besmettingscijfers”. Het middel van Pfizer wordt momenteel nog onderzocht door het EMA voor goedkeuring.

De pil is bedoeld voor mensen die net positief zijn getest op het virus en risico lopen daar heel ziek van te worden. Binnen vijf dagen na het ontstaan van de eerste klachten en na het positief uitslaan van een test moet de eerste capsule ingenomen worden. Vervolgens moet de capsule vijf dagen lang twee keer per dag worden ingenomen. Pfizer meldde eerder al dat haar medicijn in 89 procent van de gevallen ziekenhuisopname voorkomt.

‘Zeer gewenst’

Van Dissel waarschuwt op NU.nl wel dat de pil dan op de juiste manier gebruikt moet worden. “Of de patiënt het medicijn inneemt, of die dat op het juiste moment doet, of die het lang genoeg inneemt, dat zijn allemaal factoren die maken hoe succesvol het is.” En dan nog waakt hij wel voor de veelbelovende cijfers die Pfizer belooft, omdat die in de praktijk vaak lager uitslaan. „Maar als dat inderdaad zo is, dan is dat een toevoeging aan het arsenaal en dat lijkt me zeer gewenst.”

Ook denkt de OMT-baas dat het voorjaar ons land weer in rustiger vaarwater zal brengen, omdat de besmettingsgraad dan vaak lager ligt. Hij sluit niet uit dat er dan nog basismaatregelen nodig zijn.