Schade avondklokrellen: iedereen draait voor de kosten op, behalve de daders

De schade van de avondklokrellen, in dit geval Rotterdam, worden niet tot nauwelijks verhaald op de daders. Overheden (gemeenten, indirect dus ook de burgers) en verzekeringsmaatschappijen draaien voor de kosten op.

De amper verhaalde schade van de Rotterdamse avondklokrellen van vorig jaar op de daders heeft te maken met de keuze van het Openbaar Ministerie (OM) om destijds gebruik te maken van snelrecht. Dat heeft burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb laten weten op vragen van onder meer de VVD-fractie en Leefbaar Rotterdam.

‘Onacceptabel na avondklokrellen’

Uit onderzoek van RTL Nieuws bleek dinsdag dat het vooral de gemeenten, overheid en verzekeringen dus zijn die opdraaien voor de schade van de avondklokrellen een jaar geleden. De partijen noemden dat onacceptabel: „In Rotterdam zijn tweehonderd relschoppers opgepakt en 47 voor de rechter gebracht, waarvan de helft vrijuit ging”, aldus de Rotterdamse VVD. „Het moet niet zo zijn dat de relschoppers ermee wegkomen.” De partijen wilden weten waarom het in gemeenten als Den Bosch en Eindhoven beter is gelukt om de schade te verhalen op de daders.

Aboutaleb verklaarde dat dit in Rotterdam moeilijk was door de keuze van het OM voor het toepassen van snelrecht, waarbij de zittingen binnen vier dagen na de rellen moesten plaatsvinden. Om de schade te achterhalen moet een schaderapport worden opgesteld en een schade-expert worden ingeschakeld en dat kost veel tijd. „Het was dus een duivels dilemma tussen lik-op-stukbeleid en grondig te werk gaan en onderzoeken of die persoon kan worden gekoppeld aan de schade”, verduidelijkte hij tijdens een gemeenteraadsvergadering vandaag.

Rellen Coolsingel

Bij de Coolsingelrellen van afgelopen november koos het OM voor berechting door een meervoudige strafkamer, die ingewikkeldere en zwaardere strafzaken behandelt. Daar werd onder meer voor gekozen omdat hierbij geweld werd gebruikt tegen dienders en dus de overheid, aldus Aboutaleb.



Avondklokrellen Rotterdam: 300.000 euro schade

Bij de Rotterdamse avondklokrellen tegen de coronamaatregelen vorig jaar januari vernielden relschoppers voor 300.000 euro. Dat gebeurde onder andere op de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid. Zeventien winkels werden beschadigd, waarvan er zeven werden geplunderd. De getroffen ondernemers kregen destijds onder meer een voorschot van de gemeente om de schade aan hun winkel te herstellen.

Vijf relschoppers zijn in Rotterdam veroordeeld tot het betalen van de schade, bij elkaar nog geen 10 procent van het schadebedrag. Zo moest een 20-jarige Rotterdammer ruim 20.000 euro aan schade aan een vernield politiebureau en een bestormd tankstation vergoeden.

