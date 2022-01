Cabaretier Dolf Jansen komt met Eindelockdownconference

Cabaretier Dolf Jansen heeft een speciale Eindelockdownconference geschreven. Dat maakte hij vandaag bekend in een column op NPO Radio 1. De gelegenheidsvoorstelling ging gisteravond in première in Zwolle.

Met de speciale voorstelling wil de 58-jarige Jansen „een gevoel van een nieuw begin overbrengen, en een perspectief op een leven en maatschappij waar velen naar verlangen. Met open en echt gevulde theaters.” De cabaretier laat desgevraagd weten dat de voorstelling in elk geval nog zaterdag in Deventer te zien is. „Daarna ligt alles open”, meldt hij.

Jansen schreef de voorstelling in een dag tijd. Het publiek reageert enthousiast. Marijn de Vries, de fietsburgemeester van Zwolle, laat via Twitter weten dat Jansen „meesterlijk was. Het was een voorrecht om met jou de heropening van de theaters te mogen beleven. Dankjewel.”

Eindelockdownconference Het Jansen Vaccin

De cabaretier herneemt half februari de voorstelling Het Jansen Vaccin, een voorstelling die is voortgekomen uit zijn oudejaarsconference 2021. Het was de 32ste keer dat Jansen een eindejaarsshow maakte, maar hij kon de tournee niet afmaken vanwege de spontane lockdown die het toentertijd demissionaire kabinet opeens aankondigde voor de cultuursector.

In deze periode maakte Jansen samen met zijn oude maatje Hans Sibbel wel een korte oudejaars-standup voor Theater De Kleine Komedie in Amsterdam. Het was de eerste maal in vijftien jaar dat de twee komieken samen het podium deelden.

Veel artiesten laten weten dat hun tournee weer doorgaat in theaterzalen. Zo hervat zangeres Simone Kleinsma de tournee van haar voorstelling Verder op 2 februari. De musical Diana & zonen, over het leven van de Britse prinses Diana, wordt vrijdag 4 februari hervat.

Hans Teeuwen tegen coronapas

Hans Teeuwen gaat voorlopig nog niet op tournee met zijn nieuwe voorstelling Nou Lekker Dan. De cabaretier heeft vandaag op YouTube een filmpje geplaatst waarin de 54-jarige komiek zich nogmaals fel uitspreekt tegen de coronapas.

Teeuwen haalt in het filmpje uit naar „ouwe badmuts” Ernst Kuipers die met de coronapas „vrijheidsbeperkende maatregelen oplegt”. Ook foetert hij op premier Mark Rutte, „een liberaal die het land minder vrij achterlaat dan toen hij begon”. De cabaretier roept op „een vuist te maken en te laten zien: jullie werken voor ons, wij niet voor jullie! We zijn geen China!”