Mannen Veronica Inside over SBS6-haardvuur van eigen Talpa: ‘Staat gewoon op internet’

Het haardvuur van SBS6 op eerste kerstdag was door het vele thuiswerken gisteren nog net niet hét gesprek bij de koffieautomaat. Maar veelbesproken was en is het tv-idee wel. Zo ook bij de mannen van Veronica Inside. Johan Derksen, René van der Gijp, Wilfred Genee en in iets mindere mate Hans Kraaij jr. gingen er eens goed voor zitten.

SBS6 maakte gisteren bekend dat eerste kerstdag prime time vier uur lang (18.30 – 22.30 uur) een knisperend haardvuur op de zender te zien is. Dit om ‘iedereen te inspireren om meer op elkaar af te stemmen en aandacht te hebben voor de ander tijdens de feestdagen’. Directeur Televisie Marco Louwerens van Talpa zei tegen De Telegraaf dat hij wel een cynisch geluid verwachtte in Veronica Inside. Dat had hij over het programma – ook van Talpa – goed ingeschat.

Studio Veronica Inside één groot haardvuur

Op Twitter ging het gisteravond ook weer veel over het feit dat de vaste tafelgasten van Veronica Inside zich steeds uitspreken voor vaccineren. Maar da’s vaste kost tijdens uitzendingen. Je vraagt je af of de mensen die steeds maar woedend twitteren daadwerkelijk twee keer per week het hele programma uitzitten, om weer fel van leer te kunnen trekken. Maar da’s een ander verhaal.

Dat haardvuur van SBS6 dus. Wilfred Genee ging tijdens de start van Veronica Inside eens lekker achterover leunen. „We zijn er klaar voor.” Gijp: „Waarvoor?” Derksen: „We zetten de open haard aan!” Plotseling veranderde de studio in één groot haardvuur. Op verschillende LED-schermen knisperde het gezellig.

Johan Derksen lijkt nog positief…

Johan Derksen nam het woord en leek het nog even voor SBS6 en Talpa op te nemen. „Ik heb directeurtje gesproken (Marco Louwerens, red.). Er zit wel een diepere gedachte achter.” Ondertussen werd hij zes keer onderbroken door Genee die de boeken van Johan Derksen tegen de LED-schermen gooide om het haardvuur lekker op te stoken. Hans Kraaij jr. schudt meermaals zijn hoofd. Derksen verder: „De eerste gedachte is dat John de Mol zwaar overspannen is dat hij zich in een vergadering met directeuren om laat lullen omdat zij dit in Noorwegen hebben gezien.”



„Maar”, legde Johan Derksen ook uit: „Je moet op zo’n avond tijd maken voor spelletjes. Er zit een idee achter, want we zitten maar met z’n allen naar de tv te staren naar al die onzin. Vanavond ook weer een paar honderdduizend mensen naar ons. Het gaat om ‘doe eens rustig aan, maak eens tijd voor eten met goede vrienden en doe eens gezellig spelletjes. Toen zei ik Marco, ik eet niet. Ik houd niet van spelletjes en ik heb geen vrienden. En dan zit ik vier uur naar een brandend haardvuur te kijken? Die ook gewoon op internet te vinden is?”

Veronica Inside kent de presentator al

Hans Kraaij jr. smijt nog even woedend een Derksen-boek tegen het vuur, voordat het onder meer over de presentator van die vier uur gaat. Wilfred Genee: „Je kunt toch gewoon de tv uitzetten op kerstavond?” Derksen: „De gedachte is bijna romantisch. Maar als je de hele week vergadert om zoveel mogelijk kijkers te hebben… Hiermee jaag je de kijkers weg. Niemand neemt je meer serieus.”

René van der Gijp: „Wie gaat dit presenteren?” Wilfred Genee: „Carlo Bosvuur ofzo?” Derksen, iets minder tactvol en bijna 73 jaar: „Als je dit laat presenteren, moet je een heel heet wijf nemen die de hele avond naast het haardvuur moet zitten.” Genee luistert in zijn oortje: „Viktor Brand krijg ik net door. Viktor Brand kan het presenteren. Hahah, leuk toch? Rick Brandsteder kan ook nog.”

Het SBS6-haardvuur zou de uitzending lang nog vele malen oplaaien. Veronica Inside terugkijken? Dat kan hier.