Vertrouwen in overheid en coronabeleid op laagste punt sinds pandemie

We zijn het vertrouwen in de overheid en het coronabeleid kwijt. Tenminste ons vertrouwen ligt momenteel op het laagste punt sinds de pandemie. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM en de GGD GHO. Deze overheidsorganen meten sinds 2020 de publieke opinie over het coronabeleid.

Nederlanders zijn niet tevreden, zo blijkt. Van de ondervraagden die negatief zijn over het coronabeleid van de overheid vindt bijna driekwart (71 procent) dat er (veel) te weinig maatregelen zijn getroffen om het coronavirus te bestrijden. Ook de trage start van boostervaccinaties werd genoemd als kritiekpunt. Maar is er iemand nog positief over het coronabeleid? Een schamele 16 procent wel. 46 procent van de ondervraagden laat weten negatief te zijn en 39 procent staat neutraal tegenover dit onderwerp.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het vertrouwen in het #coronabeleid van de overheid is volgens diverse nieuwsbronnen historisch laag. Gaat het tij dan eindelijk keren? — Lars Doorten (@mynameislars10) December 10, 2021

Vertrouwen laag in coronabeleid van overheid

Het onderzoek vond plaats onder 45.000 mensen tussen 24 tot en met 28 november. Het gaat hierbij om een zeventiende meting. In 2020 startten de overheidsorganen met dit soort onderzoeken onder de Nederlandse bevolking. Uit de antwoorden blijkt ook dat men zich weer strikter aan de maatregelen houdt. Mensen werken meer thuis, houden anderhalve meter afstand en laten zich wederom vaker testen bij klachten. Bij een vorig onderzoek liet 29 procent zich testen bij klachten en nu staat dat percentage op 45 procent. Dit deden zij bij de GGD of een andere testlocatie. 32 procent deed een zelftest bij klachten. Daaruit concludeert het RIVM dat nog niet eerder zoveel mensen een test deden bij corona-verschijnselen.

De studie toont ook aan dat minder mensen een bezoekje brachten aan een café of restaurant. Men ging minder vaak naar een horecagelegenheid en ontving ook minder bezoek thuis.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Beste Nederlanders! Super dat we dit met elkaar doen/voor elkaar krijgen!

Ondanks het vertrouwen dat daalde in de overheid (lees: Rutte en de Jonge). Het maakt mij hoopgevend! https://t.co/kptYfQ7m0o — JanH (@Jan190354) December 10, 2021

Avondlockdown verlengen en QR-code bij niet-essentiële

Het is inmiddels bekend dat de avondlockdown, waar we momenteel mee te maken hebben, nog wel even blijft gelden. Ingewijden melden dat het kabinet waarschijnlijk van plan is om die maatregel te verlengen. Dat zou betekenen dat de meeste sectoren voorlopig nog steeds na 17.00 uur dicht moeten; alleen supermarkten en drogisterijen mogen tot 20.00 uur open blijven, schreef De Telegraaf al eerder.

Op dit moment hoef je je coronapas alleen te laten zien als je naar de horeca gaat, of een bezoek brengt aan een theater of (sport-)evenement. Maar het kabinet zou ervoor kunnen kiezen om die pas ook verplicht te maken voor niet-essentiële winkels zoals kledingwinkels en kappers. De wetgeving die dat mogelijk maakt, is de afgelopen weken door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen. Om deze maatregel echt in te voeren, moet het kabinet eerst nog een ministeriële regeling door het parlement loodsen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zelfs van die handvol die zegt vertrouwen te hebben in koers overheid, vindt meerderheid: te weinig ingegrepen! 🤔 (15/17) pic.twitter.com/FeFrK6NrP8 — Maarten Keulemans (@mkeulemans) December 10, 2021

Besluiten over coronamaatregelen

QR-codes op de werkvloer en het beruchte 2G-beleid zijn voorlopig nog uitgesteld. Zondag komt een deel van het kabinet opnieuw op het Catshuis bijeen voor corona-overleg. Dinsdag zal het kabinet een besluit nemen en een persconferentie houden, zo is de verwachting.