Laagste aantal coronabesmettingen in bijna een maand, maar die avondlockdown…?

Het aantal nieuwe coronabesmettingen gaat verder omlaag. Tussen gisterochtend en vanmorgen zijn 17.562 positieve tests geregistreerd.

Dat is het laagste aantal sinds 14 november, bijna een maand geleden.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bericht dat het coronavirus 140.208 keer bij mensen is aangetroffen. Dat is 7 procent minder dan in de week ervoor. Het is de grootste afname op weekbasis sinds 30 september, voor het begin van de huidige golf. Gemiddeld komt het neer op 20.030 positieve tests per dag. Dat is het laagste niveau sinds 20 november, drie weken geleden.

Minder coronabesmettingen vs persconferentie

Wat gaat het relatief goede nieuws over de coronabesmettingen betekenen voor de zogeheten avondlockdown die nu in Nederland bestaat. De inmiddels vaak genoemde ‘ingewijden en Den Haag’ voorspelden eerder vandaag weinig goeds. De kans is groot dat de avondlockdown ook na zaterdag 18 december van kracht blijft om de verspreiding van het coronavirus te remmen. De Haagse ingewijden bevestigden een bericht hierover van De Telegraaf. Dat zou betekenen dat de meeste sectoren voorlopig nog steeds na 17.00 uur dicht moeten; alleen supermarkten en drogisterijen mogen tot 20.00 uur open blijven.

Er is nog geen besluit genomen of mensen tijdens Kerstmis meer dan vier mensen mogen ontvangen per dag. Sinds enkele weken is maximaal vier bezoekers het dringende advies. Daarnaast werd iedereen al opgeroepen een zelftest te doen voordat je op bezoek gaat of bezoek ontvangt. Verwacht wordt dat demissionair premier Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dinsdag een nieuwe persconferentie geven.



De naleving van coronamaatregelen als thuiswerken, afstand houden en laten testen bij klachten is de afgelopen weken toegenomen. Het draagvlak voor de #maatregelen steeg, maar het vertrouwen in de corona-aanpak van de overheid daalde juist. ➡️ https://t.co/rrqxYev5nl pic.twitter.com/XhtBz7DGvv — RIVM (@rivm) December 10, 2021

Amsterdam en Rotterdam koplopers

Zoals altijd zijn de grote steden koplopers als het om het aantal coronabesmettingen gaat. Amsterdam telde de afgelopen dag 652 positieve tests, Rotterdam 630 en Den Haag 551. Daarna volgen Utrecht (459), Amersfoort (249) en Apeldoorn (247). Alleen op Ameland en Vlieland testte niemand positief.

Het aantal doden door het coronavirus blijft wel oplopen. In de afgelopen dag kreeg het RIVM 85 meldingen dat coronapatiënten aan de gevolgen van de besmetting zijn gestorven. Dat is het hoogste aantal sinds 23 februari. Onder de doden zijn acht inwoners van Maastricht. Verder hadden de gemeenten Rotterdam, Utrecht, Haarlem en Berg en Dal elk vier meldingen van sterfgevallen. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven.

In de afgelopen zeven dagen zijn 419 sterfgevallen gemeld, gemiddeld zo’n 60 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 18 februari. Het totale aantal doden door het coronavirus stijgt vrijdag tot boven de 20.000. Sinds het begin van de epidemie, in februari vorig jaar, zijn minstens 20.004 mensen – waarvan met het zeker weet – door toedoen van het virus overleden.