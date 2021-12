Streep door nachtmis rooms-katholieke kerk met kerst, gemor op Twitter

Geen nachtmis met kerst: de Rooms-Katholieke Kerk schrapt per direct alle vieringen na 17.00 uur. Ook tijdens Kerstmis dus. Fanatieke twitteraars – als het om de coronamaatregelen gaat – vinden daar iets van.

Ook tijdens Kerstmis zullen de aangescherpte maatregelen gelden, meldde de Rooms-Katholieke Kerk vanmorgen. De Nederlandse bisdommen hebben hiertoe besloten „in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie”. Vorig jaar kwam de kerk met hetzelfde bericht.

Andere geloofsgemeenschappen hebben nog geen standpunt over de vieringen met kerst gegeven, maar vaak wel over de nu geldende coromaatregelen. Zo nam de Protestantse Kerk het advies van het demissionaire kabinet over en vraagt het de gemeenschap om de maatregelen op te volgen.

Rooms-katholieke Kerk: vier kerst voor 17.00 uur

De vraag vanuit de kerk aan de parochies is om kerst zoveel mogelijk overdag, voor 17.00 uur te vieren. Als er toch een mis daarna plaatsvindt, dient deze zonder publiek te zijn. Vanuit huis kan via een live-verbinding de viering gevolgd worden. In de kerk wordt gevraagd alleen een pastoor, priester, bedienaren en bij uitzondering een koor aanwezig te laten zijn, aldus een woordvoerster.

Overdag kunnen de vieringen en kerkelijke bijeenkomsten nog wel doorgaan. Daarbij dient iedereen zich aan de al geldende coronamaatregelen te houden, zoals anderhalve meter afstand houden en bij verplaatsing door de kerk een mondkapje dragen. Eenmaal zittend op de plek mag deze af. Kleinere kerken moeten weer werken met een reserveringssysteem, zodat mensen afstand kunnen houden. Koren mogen wel blijven zingen maar dienen ook onderling afstand te houden. Ventilatie in de kerken blijft een prioriteit.

Kerst in kerk Den Bosch op tv te volgen

De viering op kerstavond die vanuit de kerk in Den Bosch op televisie wordt uitgezonden, gaat wel door, aldus de woordvoerster. Er zal geen publiek aanwezig zijn.

Het besluit om met kerst in de avonduren geen publieke vieringen toe te staan gaat de bisschoppen „zeer aan het hart”, zo stellen zij. Maar: „De kerk mag geen bron van besmetting zijn”. Met de sluiting van de kerk tussen 17.00 uur en 05.00 uur worden de algemeen geldende coronamaatregelen gevolgd. De aangescherpte maatregelen vragen volgens de bisschoppen net als vorig jaar van de parochies en alle gelovigen „opnieuw om extra inzet, incasserings- en uithoudingsvermogen om toch samen zo goed mogelijk Advent en Kerstmis te kunnen vieren”.

Veel ophef over het bezoek aan kerken

Tijdens het eerste coronajaar was er veel te doen om kerken. Waar veel mensen thuis bleven zoals werd gevraagd, gingen mensen in gelovige gemeenschappen vaak wel naar de wekelijkse dienst in de kerk. Journalisten de bij kerken verslag deden, werden soms belaagd. Op Urk was dat dit voorjaar ook nog het geval. Vorig najaar liet Arjen Lubach zijn licht op de gang van zaken in kerken schijnen in zijn programma Zondag Met Lubach. Hij liet weinig heel van de uitzondering dat religieuze bijeenkomsten wel mochten worden gehouden.

Nu de Rooms-katholieke kerken tijdens kerst geen missen in de avond houden, klinkt op Twitter meteen een ander geluid. De felle twitteraars samengevat: zij vinden de beslissing onzin. Hieronder zie je een een aantal reacties.



Nu laten ook de bisschoppen zich meeslepen in de waanzin. Geen avondvieringen met #kerstmis. Nog nooit tijdens deze #pandemie is de Katholieke Kerk een bron van besmetting gebleken. Ook nu niet. Blijft er nog íets over van het gezond verstand? #rkkerk #coronamaatregelen — MeesterMies (@Meester_Mies) December 1, 2021



Onze cultuur wordt steeds verder ingeperkt! De Katholieke kerk viert geen nachtmis! De op een na grootste kerkelijke viering! Waarom de loze maatregelen, zijn nog niet verlengd, alle deelnemers aan die viering hebben zich vol laten spuiten! Geen enkel risico! Heeft de Visch. Info — Koos Burgmeijer (@kooswijnands) December 1, 2021



LIVE | Geen vieringen na 17.00 uur in Rooms-Katholieke Kerk, ook met kerst https://t.co/I1Npb8Cf8E via @Telegraaf. Onze cultuur zal en moet stuk! Allemaal ingeënt, geloof me de katholieke ouderen allemaal een boosterprik! De maatregelen zijn nog niet verlengd! — Koos Burgmeijer (@kooswijnands) December 1, 2021



Nou, Corona, kijk maar uit. Wij komen eraan met onze maatregelen!!!1! Geen diensten in rooms-katholieke kerk na 17.00 uur, ook niet tijdens Kerst https://t.co/zggXpj4l9s via @NUnl — Luuk (@Luuk_DC) December 1, 2021



