Nederland geniet volop van #schaatsenopnatuurijs

Natuurijs, een waterig zonnetje en een heerlijke kom warme snert: Nederland geniet volop van het schaatsen op natuurijs. Het komt niet heel vaak voor dat het zo hard vriest dat we onze schaatsen weer uit het vet kunnen halen en nu dat wel kan genieten we er volop van. Voor veel kinderen is het tevens de eerste keer dat ze op natuurijs kunnen staan.

Of het nu gaat om de Piushaven in Tilburg, de haven in Volendam of het water bij Kinderdijk overal waren mensen aan het schaatsen. En dat leverde veel bijzondere plaatjes op. Metro zet de leukste schaatskiekjes voor je op een rijtje.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bosbaan at Amsterdamse Bos earlier today 🤩🤩 Normally a rowing lake, now 2 km of skating fun! Lots of cracks though, and more water than ice on the sides after a while. But it was awesome anyway! #skating #schaatsenopnatuurijs #skatingfever pic.twitter.com/lG5FVFXwsf — Marije Kuipers (@Mije_Science) February 13, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Eerste keer op natuurijs

Extra bijzonder is het natuurijs voor de kleine dreumesen onder ons. Veel jonge kinderen hebben namelijk nog nooit natuurijs gezien. Het schaatsen was dan ook iets wat niet overal soepel ging, maar plezier had iedereen in overvloed.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

So beautiful, the flooded area/ uiterwaarden of the Rhine frozen – a one time life experience for the kids?! #iceskating #schaatskoorts #schaatsenopnatuurijs #climatechange pic.twitter.com/8zotSkg1yl — Nina Fatouros (@trichogramma74) February 13, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Voor de professionele schaatsers onder ons was het extra geweldig dat het ijs dik genoeg is. Zij konden namelijk, voor zover ze niet bezig waren met het WK Afstanden in Thialf, hun sport beoefenen op natuurijs. Schaatser Koen Verweij ging met twee ploeggenoten het ijs op en legde de wonderschone omgeving vast.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dooi

Naast schaatsen kun je natuurlijk ook een aantal andere sporten op het ijs beoefenen. Zo pakten sommige mensen hun kite erbij om te gaan kitesurfen op het ijs. Het enige nadeel dat kwam kijken bij het schaatsen, waren de ongelukken. Het was namelijk een stuk drukker dan normaal op de spoedeisende hulp.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jong en oud genoot volop en dat is maar goed ook, want na morgen gaat het dooien. Dus als je je ijzers nog niet ondergebonden hebt, kun je dat morgen het beste (op een rustige plek) doen, want het natuurijs zal helaas snel verdwijnen.