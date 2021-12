Kun je nog op wintersport of zonvakantie? Deze bestemmingen bieden mogelijkheden

Door de harde lockdown in Nederland zit bijna alles op slot. Nu komt ook de wintersport naar Oostenrijk in het nauw door quarantaineplicht. Maar kun je in andere landen wel nog op wintersport? Of is het überhaupt een optie om op vakantie te gaan? Ja, er zijn namelijk bestemmingen met nog behapbare maatregelen.

In België en Duitsland is niet alles gesloten en daardoor trekken veel Nederlanders de grens over voor een winkel- of horecabezoek. Volgens demissionair Mark Rutte „echt onverstandig”. Deze twee landen vragen de Hollanders dan ook om hun plezierbezoekjes achterwege te laten.

Gisteren schoven bij Beau verschillende betrokkenen uit de reisbranche aan tafel. We wijzen toch behoorlijk met de oordelende vinger naar elkaar als we op vakantie willen. Volgens Frank Oostdam, van brancheorganisatie ANVR, moeten we elkaar „ruimte geven” om op vakantie te gaan. Tenzij een land aangeeft dat Nederlanders niet welkom zijn.



We zitten midden in een pandemie. Wat had je nou verwacht? Welke malloot boekt er nu een weekje wintersport???? https://t.co/FnUVwilroJ — Jasper Tuijnman (new account) 🏳️‍🌈 💉💉 (@TuijnmanJasper) December 21, 2021



Als er een pandemie is ga je toch niet op vakantie? #Oostenrijk #wintersport — Bert (@bouwealbert) December 21, 2021

Quarantaineplicht in Oostenrijk

Gisteren werd ook bekend dat de wintersport in Oostenrijk in het nauw komt voor Nederlanders. Vanaf vrijdag wordt Nederland bestempeld als risicoland en dat betekent dat Nederlanders eerst in quarantaine moeten. Deze quarantaine duurt tien of vijf dagen, na een negatieve PCR-test. In Oostenrijk gold al een 2G-beleid en later werd aan de wintersporters ook een negatieve PCR-test gevraagd. „Gevaccineerd of niet? Nederlanders moeten tien dagen in quarantaine”, zegt Arjen de Graaf, directeur van de Nederlandse Ski Vereniging, bij Beau.



Slecht nieuws voor veel wintersporters? Wat moet je in een lockdown nog op wintersport dan? Neem dan je verlies en ga gewoon 2 weken in quarantaine — handyhenkie (@klusjeshenk) December 22, 2021



Dan heb je aan alle regels voldaan: volledig gevaccineerd, (zelfs hersteld) en ook een negatieve PCR test! Is #oostenrijk 3 weken op slot geweest en sinds 4 dagen weer open (alleen voor gevaccineerden!) en dan boom gaat alles in rook op😔#austria #wintersport #roulette — marcus hinterseer (@MarcusHintersee) December 21, 2021

Waar in Europa nog op wintersport?

Volgens De Graaf gelden in ieder land andere regels. Maar de wintersport-expert legt uit dat er wel degelijk bestemmingen zijn waar wintersporten nog kan. Zo noemt hij naast een aantal bekende skilanden als Frankrijk, Italië en Zwitserland, ook nog Andorra en Zweden. Ook die laatste twee zijn volgens De Graaf „landen waar je nog relatief makkelijk naartoe kunt”.

We geven je over de drie andere bekende wintersportlanden nog wat extra toelichting over het huidige coronabeleid. Volgens ANVR-directeur Oostdam moeten we vakanties niet „dramatiseren”. Hij legt uit dat als je eenmaal op een bestemming bent, het heerlijk is om daar te zijn.



Weet je wat egoïstisch is? Je laten vaccineren, zodat je op vakantie kan gaan of naar een nachtclub kan ten koste van de toekomst van jouw (ongeboren) kind. — MaryLane (@Mary_Lane_) December 21, 2021

Frankrijk

In Frankrijk kun je gaan skiën met je coronapas. Hier geldt namelijk nog de 3G-regel. Met dit coronabewijs kom je alle skiliften in. In Frankrijk is geen extra PCR-test nodig voor de wintersportvakantie.

Zwitserland

In Zwitserland ligt het iets gecompliceerder. Daar geldt ook een 3G-beleid, maar aanvullend moeten wintersporters zich daar om de vijf dagen laten testen.

Italië

In Italië gelden verschillende kleurcodes per provincie. In dit land hebben wintersporters een coronapas nodig. Voor hotels geldt de 3G-regel en voor de skiliften geldt een 2G-beleid. Wel vraagt Italië aan alle wintersporters een negatieve PCR-test om het land in te komen.

Vakantie naar Caribische-, Canarische- of Kaapverdische eilanden

Maar er zijn ook nog steeds bestemmingen waar in plaats van sneeuw, de zon te vinden is. Voor de zonvakanties gelden ook maatregelen, maar je kunt nog steeds op vakantie. Zo kun je bijvoorbeeld naar de Caribische eilanden. Op Bonaire, Curaçao en Aruba vraagt men wel een coronatest van reizigers. Daarbij maakt het niet uit of je wel of niet gevaccineerd bent. Op Bonaire geldt nog een extra regel. Daar moet je op dag vijf van de vakantie een nieuwe test moet doen. Verder gelden op de eilanden weinig belemmeringen en regels. Ook een vakantie naar de Canarische- en Kaapverdische eilanden is nog mogelijk.



Jullie hebben echt geen idee hoe graag ik op vakantie wil — crismailell (@crismailell) December 18, 2021

Voor landen buiten Europa gelden wederom andere regels. Daarvoor wordt namelijk ook gevraagd om een coronatest te doen als je terugkomt in Nederland. Je test dus op de heen- en terugweg. Dat geldt niet voor de Caribische eilanden, want die vallen onder Nederlands gebied.

Mocht je een last minute-vakantie overwegen? Informeer dan goed, want het beleid en de regels veranderen continu. Via deze link vind je alle informatie over vakantiebestemmingen en het coronavirus.