Kabinet waarschuwt: ‘Doe zelftest voordat je Sinterklaas viert met ouderen’

Het kabinet komt met een waarschuwing voor iedereen die dit weekend pakjesavond gepland heeft staan. Sinterklaas vieren mag zeker, maar wel met enige voorzichtigheid. Dat vooral vanwege de ouderen. Ook mag je maar maximaal vier personen thuis ontvangen. Kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend.

„Sinterklaas is echt een feest dat je viert met opa en oma en met de kleinkinderen”, zei demissionair zorgminister Hugo de Jonge. „Maar als je dat doet, doe dan ook even een zelftest zodat Sinterklaas een feest blijft en geen feest voor het virus wordt.” Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt even:



Sinterklaas vieren? Ontvang thuis max. 4 personen (excl. kinderen t/m 12 jaar). Doe vooraf een zelftest. Wees extra voorzichtig met contacten tussen kleinkinderen en grootouders. Klachten? Blijf thuis en laat je testen. Meer informatie ⤵️https://t.co/RXsNe0Dwrd#AlleenSamen pic.twitter.com/5PSxIShPlm — Rijksoverheid (@Rijksoverheid) December 3, 2021

Dat advies om thuis maximaal vier gasten te ontvangen, is een „dringend advies”, benadrukken De Jonge en demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus nog maar eens. Grapperhaus maakt er nog maar een grapje van: desnoods kunnen mensen Sinterklaas „via WebEx” vieren. Dat is de beveiligde videobeldienst die binnen de overheid veel wordt gebruikt voor vergaderingen. Sinterklaas afblazen vindt hij hoe dan ook niet nodig. „Maak nog steeds een gedicht.”

Grapperhaus prees de „oude Nederlandse traditie” die Sinterklaas is, „met gedichten, met surprises, met pepernoten en leuke cadeaus”. „Zeer te onderscheiden van de Kerstman, bijvoorbeeld. Daar heb ik nou eigenlijk helemaal niets mee.” De minister had ook lovende woorden voor mensen die zich opnieuw „richten op wat nodig is”, het verlagen van de druk op de zorg. Hij noemde dit een „waardeloze tijd” voor de horeca en theaters. „We moeten met elkaar een beetje behelpen, ik kan het niet mooier maken dan het is.”

Als je op pakjesavond moet reizen, doe je er overigens goed aan om je lekker in te pakken. Ook Sinterklaas krijgt namelijk een surprise: sneeuw. Althans, daar is een kleine kans op, meldt weerdienst Weeronline vanmorgen. Verder verloopt het sintweekend koud en nat.