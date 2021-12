Ic-capaciteit vanaf maandag omhoog met honderd nieuwe bedden

De ic-capaciteit gaat wegens de toename van het aantal ernstige coronagevallen maandag omhoog naar 1250 bedden, zegt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De gewenste groei naar 1350 bedden lijkt ziekenhuizen op dit moment niet te lukken.

Dit schrijft Trouw, die een ronde deed onder de 65 ziekenhuizen die zijn gevraagd om bij te dragen aan het opschalen van de ic-capaciteit.

Aantal ic-opnames blijft toenemen

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares in ziekenhuizen was gisteren opgelopen tot 605, het hoogste niveau sinds 23 mei. Daarnaast liggen er ook 435 andere patiënten op de ic, wat het totaal tot 1040 brengt. Het aantal nieuwe ic-opnames per dag blijft toenemen. Vorige week waren het er gemiddeld 42 per dag, deze week ligt dan aantal gemiddeld op 48. Er zijn daarom hard extra bedden nodig.

Nu zijn er ongeveer 1150 ic-bedden beschikbaar, soms wat meer, soms wat minder. En er zijn nog steeds een stuk meer bedden nodig om een code zwart af te houden. Code zwart ontstaat wanneer er meer ic-patiënten dan ic-bedden zijn, waardoor er patiënten geweigerd moeten worden. Door de capaciteit voldoende op te schalen, moet zo’n situatie voorkomen worden. De extra honderd bedden die vanaf maandag beschikbaar komen, moeten daaraan bijdragen.

Gevolgen opschalen ic-capaciteit

Het opschalen van de ic-capaciteit is echter niet zonder gevolgen. Ziekenhuizen moeten de extra ic-bedden zelf leveren en daarom moet andere zorg worden afgeschaald, aldus een woordvoerster, die dat „heel pijnlijk” noemt. Bovendien is er momenteel zo’n tien procent ziekteverzuim onder ziekenhuispersoneel, als gevolg van de hoge druk die al bijna twee jaar op de zorg ligt. Ic-baas Diederik Gommers waarschuwde in de Tweede Kamer al voor de gevolgen op de lange termijn als er maar patiënten blijven binnenkomen en zorgpersoneel dit moet opvangen. „Daar maak ik me zorgen om”, zei Gommers.

Op dit moment moeten het Erasmus MC, de UMC’s in Utrecht en Maastricht en het Zuyderlandziekenhuis in Heerlen de meeste extra bedden gaan leveren. In Rotterdam moeten er 16 bedden bijkomen, in de andere steden komen er beide 9 extra. Het streven is om de ic-capaciteit op te schalen naar 1350, maar verschillende ziekenhuizen hebben al aangegeven dat dit niet haalbaar is.