Man in ziekenhuis met antitankprojectiel in achterste: ‘Gleed uit en viel op de punt’

Hoe begint jouw weekend? Hopelijk beter dan dat van een man in Engeland, die naar het ziekenhuis moest met een antitankprojectiel in zijn achterste. In het Gloucestershire Royal Hospital werd alarm geslagen en de Britse explosieven opruimingsdienst moest er zelfs aan te pas komen.

Volgens de man, die blijkbaar spullen uit de Tweede Wereldoorlog verzamelt, was het hele incident een ongeluk. Dat schrijft de Britse krant The Sun.

Een indruk van het projectiel:



The armour-piercing projectile was "taken from his private arsenal". https://t.co/qJv5JZF3fN — Patrick O'Flynn (@oflynnsocial) December 3, 2021

Antitankprojectiel in achterste

De Britse explosieven opruimingsdienst werd dus opgeroepen, maar dat bleek gelukkig niet nodig te zijn. Het antitankprojectiel, een soort enorme kogel, kon zonder gevaar worden verwijderd. Er zat namelijk geen explosieve stof in. Het is wel een groot ding: zo’n 17 centimeter lang en 6 centimeter in doorsnee. Dat klinkt misschien niet heel groot, maar als je ‘m op dezelfde plek bewaart als deze man, denk je er wellicht anders over.

Later bleek dat het antitankprojectiel een 57mm-projectiel is. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten soldaten die in antitankgeschut. De patiënt verklaarde dat hij het object tegenkwam bij een opruiming. Naar eigen zeggen zette hij de zware kogel toen even op de grond, maar gleed hij uit en belandde hij precies op de punt. Of hij te werk gaat zonder broek of dat de kogel er dwars doorheen boorde, is niet bekend.

‘Zoiets gebeurt dagelijks’

Voor ziekenhuispersoneel zijn dit soort patiënten vaste prik. Vaak hoeft de explosieven opruimingsdienst niet langs te komen, maar mensen komen wel vaker langs met vreemde zaken in hun achterste. Dat vertelt een arts aan The Sun. „De verscheidenheid aan objecten die ze op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen in rectums tegenkomen is bizar: van wijnglazen tot ketchupflessen tot onderdelen van stofzuigers. Dat gebeurt bijna dagelijks. Ik heb echter nog nooit eerder gehoord dat de explosieven opruimingsdienst erbij werd geroepen.”