Gommers: ‘Bij code zwart moet zorgpersoneel beschermd worden door leger of politie’

OMT-lid Diederik Gommers vreest dat zorgpersoneel in geval van een code zwart beschermd zal moeten worden door de politie of het leger. Dat vertelde Gommers vrijdagavond aan tafel bij Op1. De huidige maatregelen lijken nog niet het gewenste effect te hebben, de situatie in de ziekenhuizen wordt steeds nijpender en de spanning tussen verschillende groepen neemt toe. In het geval van een code zwart zal de situatie in de zorg in Nederland echt onveilig worden, vreest Gommers.

In eerste instantie gaat de discussie aan tafel vooral over de effecten van de maatregelen die genomen worden. „Wat we gedaan hebben is dat we 13 november zwaardere maatregelen hebben ingevoerd en we willen dat dat 20 procent van de contacten omlaag gaat, en daardoor uiteindelijk ook de besmettingen en de ziekenhuisopnames”, legt Gommers uit.

Nieuwe maatregelen hebben weinig effect

De maatregelen die recent genomen zijn, lijken echter maar weinig effect te hebben. „We zijn nu een kleine week verder en we zien nog weinig gebeuren. Van de maatregelen die we 5 november, 2 weken geleden, hebben genomen, zien we helemaal geen effecten. We zien momenteel nog te kleine veranderingen en we hebben nu ook afgesproken dat we de komende dagen echt een verandering moeten zien. Anders hebben we opnieuw spoedoverleg met het OMT.”

Het eerstvolgende overleg van het OMT stond gepland voor woensdag 24 november, maar als de situatie niet snel ten goede veranderd, kan dat overleg naar voren worden gehaald volgens Gommers. De kans dat dit noodzakelijk is, blijft zeer aanwezig. Van donderdag op vrijdag kwamen er namelijk 21.099 nieuwe coronagevallen binnen bij het RIVM. Dat is iets minder dan de dag ervoor, toen waren het er 23.641, maar het zijn er nog steeds te veel.

Hoe kunnen we code zwart alsnog voorkomen?

„De komende drie à vier dagen moeten we echt verandering zien, anders moeten we snel ingrijpen”, vervolgt Gommers. Hij laat weten dat de voorspellingen van de Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) laten zien dat er eind november ongeveer 682 coronapatiënten op de intensive care zullen liggen, terwijl er maar plek is voor 600 tot 650 patiënten. „Dan kom je echt in de buurt van code zwart en daar willen we coûte que coûte wegblijven.”

Maar wat moet er die komende dagen dan veranderen om strenger ingrijpen te voorkomen? Het OMT kijkt vooral naar de ziekenhuisopnames en het aantal patiënten dat op de IC ligt. Die cijfers moeten omlaag. Gommers beaamt dat er inderdaad minder files staan, waardoor je wel ziet dat er iets gebeurt in de samenleving, maar of het genoeg is, weet hij niet.

Ondertussen heeft demissionair minister Hugo de Jonge geroepen dat code zwart voorlopig echt nog niet aan de orde is. Dat is een uitspraak die bij Gommers in het verkeerde keelgat schiet. Het OMT-lid stelt niet te begrijpen hoe De Jonge aan deze informatie komt. Volgens hem laten de geschetste scenario’s toch echt zien dat een code zwart over ongeveer twee weken toch akelig dichtbij komt.

Maatregelen vergelijkbaar met Oostenrijk

Als er niks verandert, is een nieuwe lockdown mogelijk de enige optie, zeker als mensen zich niet aan de huidige maatregelen houden. „Dat is de enige knop waaraan je nog kunt draaien. Als we ons niet aan de maatregelen houden, moet het kabinet maatregelen nemen zoals ze nu in Oostenrijk doen, maar dat past eigenlijk helemaal niet bij onze maatschappij en cultuur”, stelt Gommers. Het kabinet moet volgens hem wat harder optreden. „Wat ik storend vind, is dat ze aan het polderen zijn over de horeca. En het gaat mij niet om de horeca, maar dat je gaat onderhandelen over de sluitingstijd. Het is allemaal geneuzel. Je gaat met zijn allen een infectieziekte bestrijden en daar moet je keihard in zijn.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

IC-arts Diederik Gommers: “Ik vind het storend dat het kabinet aan het polderen is. Als we echt in #codezwart terecht komen, dan is dit wat we vandaag in #Rotterdam gezien hebben peanuts. Dan moet de politie en het leger de ziekenhuizen beschermen.” #Op1 pic.twitter.com/0zWrRLIpyG — Op1 (@op1npo) November 19, 2021

Mocht die code zwart er dan toch komen, vermoedt Gommers dat we vaker situaties gaan zien als die in Rotterdam vrijdagavond. „Als wij onverhoopt in code zwart komen, is dit wat we in Rotterdam zien, peanuts. Dan krijgen we echt een situatie dat het onveilig wordt in Nederland. Als de situatie zo wordt dat wij bedden tekort komen en dat wij keuzes moeten maken, moeten we ons personeel gaan beschermen met politie of het leger.”

Gommers vreest voor ‘ongelooflijke agressie’

Bij een code zwart zijn er niet genoeg bedden en moet het zorgpersoneel keuzes gaan maken over leven en dood: wie kun je mogelijk nog helpen en wie moet je laten gaan omdat je niet anders kunt? „Die emoties lopen gigantisch op. Als jij naar het ziekenhuis komt met je kind, je vader of je partner en wij zeggen we hebben geen plek en je geliefde komt niet in aanmerking, we gaan je verdoven en je komt te overlijden, dat wordt ongelooflijke agressie.”