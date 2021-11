The Passion volgend jaar in Doetinchem weer zonder publiek

Hoewel The Passion pas in april 2022 plaatsvindt, is al besloten dat ook deze twaalfde editie in Doetinchem zonder publiek georganiseerd zal worden.

De KRO-NCRV meldt dat het vanwege de coronamaatregelen te onzeker is om in te zetten op een evenement met duizenden bezoekers. „Vanwege de voorbereidingen die nu al getroffen moeten worden, zal de grote wens om een plein vol duizenden toeschouwers te ontvangen, worden uitgesteld tot een toekomstige editie”, schrijft de omroep in een persbericht.

The Passion voor het eerst in de Achterhoek

Het is de tweede keer dat The Passion zonder publiek zal plaatsvinden. De editie van dit jaar, in Roermond, was ook gesloten voor bezoekers. In plaats daarvan was het evenement te volgen via een live-uitzending op televisie. Dat zal ook komend jaar in Doetinchem het geval zijn. Het is voor het eerst dat het evenement in de provincie Gelderland, en specifiek de Achterhoek, georganiseerd wordt.

Burgemeester Mark Boumans laat weten trots en blij te zijn dat The Passion naar de Achterhoek komt. „Achterhoekers zijn van nature bescheiden mensen. Toch mogen we ongelooflijk trots zijn op onze innovatieve stad en fraaie groene regio waar alles prima voor elkaar is. We willen Nederland graag kennis laten maken met onze bruisende stad en inwoners, voor wie ‘noaberschap’ – omkijken naar elkaar – aansluit bij de boodschap van The Passion.”

‘Nog steeds actueel’

Traditiegetrouw zal het evenement op Witte Donderdag 14 april plaatsvinden. Het verhaal van de lijdensweg van Jezus wordt dit jaar in een modern en actueel jasje gestoken, meldt de KRO-NCRV, die de organisatie van het evenement overnam van de EO.

Peter Kuipers, directievoorzitter KRO-NCRV: „The Passion maakte dit jaar opnieuw duidelijk dat het Paasverhaal uit de Bijbel nog steeds actueel is en mensen in de samenleving met elkaar in verbinding kan brengen. Komende Passion gaan we dat heel letterlijk doen: stad en platteland komen bij elkaar in de Achterhoek. Het belooft een bijzondere editie te worden. Wat ik daarover alvast kan vertellen, is dat het verhaal niet eindigt op Witte Donderdag. Wat dit concreet inhoudt en wie onderdeel zijn van de cast, maken we begin volgend jaar bekend.”