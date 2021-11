Recordaantal afspraken Testen voor Toegang in één week: meer dan half miljoen mensen

Meer dan een half miljoen mensen maakten afgelopen week een afspraak bij Testen voor Toegang. Dat is het grootste aantal afspraken in één week, aldus Stichting Open Nederland (SON), de organisatie achter Testen voor Toegang.

Het vorige record stond op 498.000 testafspraken, in de week van 18 tot en met 24 oktober. Vorige week maakten 534.000 mensen een afspraak. De drukste dagen waren zoals gebruikelijk vrijdag (123.000 testafspraken) en zaterdag (173.000 afspraken). Ook zondag was het drukker dan afgelopen weken, aldus SON. Er stonden die dag 78.000 testafspraken gepland.

Ongeveer de helft van de mensen gaf aan de testuitslag te willen gebruiken om naar een restaurant, café of discotheek te gaan. 5 procent zei ermee te gaan sporten.

Uitslag Testen voor toegang 24 uur geldig

Sinds afgelopen zaterdag geldt het coronatoegangsbewijs op een groter aantal plekken, zoals in musea, op kermissen, in sportscholen en in zwembaden. Zo’n QR-code was al nodig voor toegang tot onder meer de horeca, theaters, bioscopen en voetbalstadions. Mensen hebben een QR-code als ze volledig zijn gevaccineerd, of als ze onlangs zijn hersteld van een coronabesmetting. In alle andere gevallen moet iemand zich laten testen op het virus. Met een negatieve testuitslag kan dan alsnog een QR-code worden aangemaakt. De uitslag na een test bij Testen voor Toegang is 24 uur geldig.

SON geeft alleen cijfers van het aantal gemaakte afspraken, niet van het aantal mensen dat zich ook daadwerkelijk liet testen. Gemiddeld komt volgens de stichting 88 procent van de mensen opdagen bij de testafspraak.

In de week van 18 oktober, de week met de meeste testafspraken tot aan vorige week, hebben uiteindelijk bijna 352.000 mensen een toegangstest laten doen. In de week van 28 juni, toen de horeca weer openging, waren er nog net iets meer testen voor toegang: bijna 354.000.

Ook last-minute vaccinaties groeien in populariteit

Niet alleen Testen voor Toegang-afspraken zijn toegenomen, ook hebben mensen veel gebruikgemaakt van priklocaties zonder afspraak de afgelopen week. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de persconferentie van afgelopen dinsdag, waarin bekend werd gemaakt dat de coronapas op meer plekken wordt ingezet. Sindsdien is een recordaantal inentingen op priklocaties waar je kunt binnenlopen zonder afspraak te zien.

Mensen die niet gevaccineerd zijn, en geen recente coronabesmetting hebben doorgemaakt, zullen zich vaker moeten laten testen als ze naar een openbare plek gaan. Dat kan voor mensen een reden zijn om toch de vaccinatie te nemen. De GGD GHOR kan niet bevestigen of er ook een verband is, zegt een woordvoerder. „Maar je ziet dat er na dinsdag een duidelijke stijging is.”