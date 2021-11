Woede en afschuw over rellen in Rotterdam: “De grens is hier bereikt”

In de Tweede Kamer is met woede en afschuw gereageerd op de rellen in Rotterdam, waar de politie vrijdagavond gerichte schoten loste bij een protest tegen de coronamaatregelen. “Criminele relschoppers” hebben de demonstratie gekaapt, twittert PvdA-parlementariër Barbara Kathmann. “Dit moeten we niet langer pikken.”

CDA-Kamerlid Hilde Palland spreekt van “afschuwelijke beelden van mensen die zich op alles en iedereen afreageren”. Dat heeft volgens haar niets met demonstreren te maken. VVD’er Ingrid Michon noemt de relschoppers een “stelletje mafkezen”. Wat zij doen is volgens haar geen demonstreren, “maar kansloos slopen van eigendommen van de politie of ondernemers”.

Grens voor politiebond bereikt

Gerrit van de Kamp, voorzitter van politiebond ACP, noemt de gebeurtenissen in de havenstad ronduit bizar. “De grens is hier bereikt”, stelt hij. Hij krijgt op Twitter bijval van Jan Struijs: “Dit moet niet worden toegestaan”, zegt de voorzitter van de Nederlandse Politiebond. “Politiemensen doen er alles aan om onze burgers, journalisten en stad te beschermen. Ze betalen een hoge prijs. Geweld heeft zich genesteld in onze democratie.”

Arjen Littooij van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond spreekt zijn afschuw uit over de beelden die hij onder ogen kreeg en veroordeelt het geweld. Hij doet ook een oproep: “Gebruik je gezond verstand!”



Veel vernielingen: “Wat een slagveld”

De betogers staken vuurwerk af en er werden brandjes gesticht op straat, meldt de politie. Er zijn politieauto’s, straatmeubilair en andere spullen vernield. Op sociale media circuleren beelden van politieauto’s die volledig zijn uitgebrand. Volgens een aanwezige fotojournalist hebben ook winkelruiten en etalages het moeten ontgelden. Een andere journalist is aangevallen door gewelddadige demonstranten, zijn camera is compleet vernield.



Demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus wil nog niet reageren. Eerst is de driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) aan zet, laat een woordvoerder weten. De bewindsman heeft echter al wel contact gehad met burgemeester Ahmed Aboutaleb, en meerdere keren met korpschef Henk van Essen van de Nationale Politie.