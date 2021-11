Vaker coronapas en mondkapjes nodig: deze maatregelen gaan vandaag in

De coronamaatregelen die deze week zijn aangekondigd op de persconferentie gaan vandaag in. Zo moeten Nederlanders vanaf vandaag op meer plekken hun coronapas laten zien en is het dragen van mondkapjes weer verplicht. De nieuwe coronamaatregelen moeten de huidige coronagolf indammen.

Afgelopen dinsdag maakten Mark Rutte en Hugo de Jonge de maatregelen bekend. Ze hamerden toen ook op de basismaatregelen: schud geen handen en blijf thuis bij klachten, riep Rutte op. Ook adviseerde hij om weer anderhalve meter afstand van anderen te houden.

Woensdag werd het geldende thuiswerkadvies al aangescherpt naar ‘werk minstens de helft van de werktijd thuis’. De overheid adviseerde verder om drukte onderweg te vermijden en zoveel mogelijk buiten de spits te reizen. Vanaf vandaag gaan de overige aangekondigde maatregelen in. Metro zet ze op een rijtje.

Coronapas op meer plekken verplicht

Nederlanders moeten vanaf vanaf vandaag op meer plekken de QR-code uit hun CoronaCheck-app laten zien. Ze krijgen een geldige QR-code als ze gevaccineerd zijn tegen corona, recentelijk zijn hersteld van een besmetting of zich hebben laten testen. Het laten zien van de code was al verplicht in stadions, in onder meer de horeca, bij casino’s, bij evenementen en in het theater en bioscoop. Dat wordt nu uitgebreid. Op deze plekken is het coronatoegangsbewijs verplicht:

Horeca, zowel binnen als op buitenterrassen (eet- en drinkgelegenheden)

Casino’s en culturele locaties zoals theaters, concertzalen, musea en bioscopen. Ook de kermis;

Bij professionele sportwedstrijden;

Evenementen met en zonder vaste zitplaats, zoals festivals, feesten en optredens;

Zakelijke evenementen, zoals beurzen en congressen;

Bij koren;

Georganiseerde binnensporten vanaf 18 jaar, zoals: sportschool, groepslessenen Overigens geldt de maatregel ook voor het betreden van binnenlocaties als sportkantines en kleedkamers

Georganiseerde kunst & cultuur vanaf 18 jaar, zoals: muziekles en schilderles. Of voor repetities voor zang, dans en toneel.

Even was er sprake dat de pas ook verplicht zou zijn voor amateursporten buiten, maar dat ging na een lang debat in de Tweede Kamer niet door. Uiteindelijk wordt het de bedoeling dat ook bij betreding van een pretpark en dierentuin om een coronatoegangsbewijs wordt gevraagd. Hetzelfde geldt voor het hoger onderwijs. Die plannen worden op dit moment voorbereid.

Mondkapjesplicht doet weer zijn intrede

Terug van weggeweest: de mondkapjesplicht. Opnieuw zullen mondkapjes verplicht gesteld worden op alle publieke locaties binnen waar geen coronapas gebruikt wordt. Dat geldt voor deze locaties:

Supermarkten, winkels, bibliotheken, spellocaties, pretparken;

Het openbaar vervoer, in stations, inclusief winkels op het station, op perrons en bij tram- en bushaltes;

Overal op luchthavens en in vliegtuigen;

In de gangen van het onderwijs of in de kantine van mbo-scholen, hogescholen en universiteiten. Als je zit mag het mondkapje af;

Bij de uitvoering van contactberoepen, zoals dat van een kapper of masseur waar nodig, zowel voor klant als voor dienstverlener. Sekswerkers zijn uitgesloten.

De algemene regel is: het dragen van een mondkapje geldt niet op plekken waar de coronapas een verplichting is. Wie zich niet aan de regel houdt, kan een boete van 95 euro krijgen.

Op 12 november zal het kabinet opnieuw kijken naar de coronacijfers. Als de besmettingen dan niet zijn gedaald, kunnen er nieuwe maatregelen genomen worden. Mogelijk wordt de coronapas dan bijvoorbeeld verder uitgebreid naar de niet-essentiële winkels.