Ongezonde aanbiedingen: vooral junkfood gepromoot bij supermarkten

Frisdrank in de bonus? Beetje korting op de chips? Of twee halen, één betalen voor de diepvriespizza’s? Uit onderzoek blijkt dat supermarkten met hun aanbiedingen ongezonde keuzes aanmoedigen.

Onderzoekers van Wageningen University & Research, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Utrecht namen aanbiedingen voor en kortingen op ons voedsel eens flink onder de loep. Het ministerie van Volksgezondheid gaf hen de opdracht en de conclusies van het onderzoek bereikten vandaag de Tweede Kamer.

Supermarkten promoten ongezond eten

De hamvraag van het onderzoek: is het makkelijk of moeilijk om gezond voedsel te kiezen? De resultaten tonen aan dat in supermarkten en horecagelegenheden 80 procent van de producten die in de reclame zijn, niet in de Schijf van Vijf voorkomen. De Schijf van Vijf is een leidraad van het Voedingscentrum voor gezond eten. Maar supermarkten en horeca nemen het dus niet zo nauw met deze richtlijnen.

De onderzoekers bekeken folders, kopschappen en promoties. Maar ook reclames op social media en in bushokjes namen ze mee. En wat bleek? Snoep, koek, alcohol, frisdrank, vlees en gevogelte worden het meest gepromoot (36 procent). Daarentegen zien we groente, fruit, peulvruchten, vis en eieren weinig (13 procent) in de reclame.

In de horeca blijkt 91 procent van de menukaart buiten de Schijf van Vijf te vallen. De onderzoekers keken voornamelijk naar grotere koffie- en fastfoodketens en benadrukken dat niet de hele horecasector ongezond eten promoot. Er zitten dus ook restaurants en cafés tussen die het wél goed doen.

Gezonde keuzes

Een ongezonde levensstijl en obesitas zijn een serieus probleem in de samenleving. In 2018 besloot de overheid met het Nationaal Preventieakkoord dat het allemaal wel wat gezonder mag. Tenminste, dat is de bedoeling. De uitvoering blijkt nog niet zo te gaan. „Verleiden tot gezonde keuzes” gebeurt in de praktijk te weinig. De onderzoekers stellen dat de verhouding ongezond/gezond ongeveer 80/20 is. Daarin hebben de voedselindustie en de supermarkten een groot aandeel.

Volgens de onderzoekers moet de overheid in deze aanpak de leiding nemen en „ligt de bal bij het ministerie”.