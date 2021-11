Coronapas mogelijk ook bij niet-essentiële winkels: ‘Absurd en onnodig’

Je coronapas laten zien als je gaat shoppen of wanneer je snel langs de Gall & Gall wil voor je etentje dit weekend. Het kabinet wil dat mogelijk de realiteit maken. Dan heb je de QR-code dus niet alleen nodig als je naar de sportschool of de horeca gaat, maar ook als je niet-essentiële winkels bezoekt, zoals een kledingwinkel of tuincentrum. Volgens branchevereniging INretail is dit „absurd en onnodig”. Woordvoerder Paul te Grotehuis zegt dat INretail denkt dat de maatregel zal leiden tot „discussies bij de winkeldeur”.

Een (kleine) kanttekening: het kabinet wil die aanvullende maatregel waarschijnlijk invoeren in regio’s met veel besmettingen, veel ziekenhuisopnames en een lage vaccinatiegraad. Volgens viroloog Ab Osterhaus, die vanochtend over de maatregel sprak bij Goedemorgen Nederland, zijn maatregelen op plekken met veel „problemen” zeker „logisch”. Hij twijfelt alleen over de uitvoerbaarheid ervan. Ook INretail is allesbehalve overtuigd: „Deze maatregel heeft geen draagvlak en daarbij doet geen enkel ander Europees land dit.” In Duitsland is na proeven zelfs gebleken dat het controleren van de coronapas voor winkels „onwerkbaar” is.

Mogelijk coronapas verplicht bij niet-essentiële winkels

Of extra maatregelen überhaupt nodig zijn, hangt volgens Osterhaus af van een aantal factoren. „Hoe goed houdt men zich aan de maatregelen, hoe gaat het met de vaccinatiegraad?” Volgens Osterhaus is het nu echter „safety first” en kunnen we een heel eind komen als we ons aan de komende maatregelen houden.

Toch kijkt het kabinet „serieus” naar de optie om de coronapas ook bij niet-essentiële winkels verplicht te maken. Dat bleek gisteren tijdens het coronadebat. Daar is een wetswijziging voor nodig, en ook daar wordt aan gewerkt. Maar voor veel winkeliers betekent dit weinig goeds. Eén van de weinige lichtpuntjes: dat de maatregel dus mogelijk alleen lokaal gaat gelden. Toen tijdens de lockdown de winkels moesten sluiten, trof dit ook ondernemers in gebieden waar minder besmettingen waren.

81 procent van retailers tegen coronatoegangsbewijs

Nu moeten winkeliers dus sowieso al een extra maatregel doorvoeren: de mondkapjes. Te Grotehuis: „Niet van harte, want we weten dat winkels geen besmettingsbron zijn. Daarnaast zijn er al genoeg veiligheidsmaatregelen ingevoerd, denk aan

stoplichten, klantentellers, beveiliging, looproutes, schermen, stickers en andere hygiënemaatregelen.”

Voor 81 procent van de retailers is de coronapas dan ook „onacceptabel”. „Van iedere drie ondernemers geven er twee aan dat een check-app en identiteitscontrole bij de winkeldeur voor hen onuitvoerbaar is door personeelsgebrek. Het is niet te organiseren en bij driekwart van de ondernemers leeft grote vrees voor allerlei taferelen bij de winkeldeur.”

Of de coronapas ook bij niet-essentiële winkels getoond moet worden, is dus niet zeker. De komende anderhalve week bespreekt het kabinet of er bovenop de dinsdag aangekondigde maatregelen nog een verdere aanscherping van de regels komt. Op 12 november is er een nieuwe persconferentie.