Planbare zorg ziekenhuizen in de knel en wordt verder afgeschaald

De planbare zorg in ziekenhuizen komt verder in de knel. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft demissionair zorgminister Hugo de Jonge gevraagd fase 2D uit het opschalingsplan te bekrachtigen. Dat meldde een LNAZ-woordvoerder gisteravond laat.

„Ik zou fase 2D nu nog niet willen betitelen als de fase voor code zwart, omdat daarbij sprake is van de mogelijkheid op te schalen naar 1350 ic-bedden. Zover is het nog niet”, aldus de woordvoerder.

Minder operaties in ziekenhuizen

Fase 2D houdt in dat landelijk de kritieke planbare zorg wordt afgeschaald. Het gaat om operaties en behandelingen die binnen zes weken zouden moeten worden uitgevoerd, zoals chemotherapie of niertransplantaties. Ook Defensie en het Rode Kruis kunnen worden ingezet. Een woordvoerder van het ministerie van VWS kan gisteravond niet met zekerheid zeggen of het verzoek van de LNAZ om fase 2D af te kondigen, al binnen is gekomen.

Naar aanleiding van het verzoek zal demissionair zorgminister Hugo de Jonge bekijken of aan alle criteria hiervoor is voldaan. Dan zal hij die fase officieel afkondigen. Zijn voorganger Tamara van Ark deed dat ook in januari van dit jaar. De Jonge gaf gisteren op Twitter aan de ‘de situatie zorgelijk is’.



De situatie is zorgelijk: afgelopen 2 dagen zijn er 700 nieuwe ziekenhuisopnames bijgekomen. Als we de kentering in opnames deze week niet gaan zien, moeten we deze forceren. Daarom vragen we het OMT om advies.⤵️ https://t.co/AHnwrdpPKs — Hugo de Jonge (@hugodejonge) November 24, 2021

De LNAZ en de ziekenhuizen hebben in verband met de pandemie het opschalingsplan opgesteld voor het geval de zorg overbelast raakt door de toestroom van coronapatiënten. Op deze manier wordt personeel vrijgespeeld om te helpen bij de coronazorg.

Code zwart: wie het eerste geholpen?

De laatste fase, crisisfase 3, staat bekend als code zwart. Ziekenhuizen verlenen dan nog alleen acute zorg en moeten daarin soms keuzes maken. In 3A en 3B wordt triage toegepast door artsen op medische gronden, over wie er het eerst geholpen worden. 3C betekent dat keuzes aan de orde kunnen zijn over wie mogelijk niet kan worden geholpen.

De afgelopen weken bevonden de ziekenhuizen zich in fase 2C: ziekenhuizen hebben reguliere planbare zorg afgeschaald, zoals heup- en knieoperaties en cosmetische operaties.

Het kabinet krijgt over corona vandaag advies van het Outbreak Management Team. Morgen wordt over eventueel strengere coronamaatregelen in politiek Den Haag beslist. Ook de Veiligheidsraad komt daarover morgen digitaal bijeen. In de avond volgt er hoogstwaarschijnlijk de zoveelste persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge.