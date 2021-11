Zo reageren verschillende sectoren op de nieuwe coronamaatregelen

De theatersector vindt dat de vrijdag aangekondigde coronamaatregelen vrijwel gelijk staan aan een volledige sluiting. De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) meent dat door de vroege sluitingstijd en de maximale zaalbezetting van slechts 33 procent de toch al beschadigde sector alleen maar verder beschadigd zal raken.

„De theatersector wordt hard geraakt”, zegt de VSCD in een reactie op de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet. „December is normaal gesproken een drukke maand, met veel mooie producties. Een sluitingstijd van 17.00 uur betekent dat veel voorstellingen niet kunnen doorgaan. De beperking tot maximaal 30 procent van de capaciteit maakt de resterende voorstellingen onrendabel.” Ook het negatief binnenlands reisadvies helpt de sector niet, meent de VSCD. “In de praktijk is er weinig wat nog door kan gaan.”

Dat het kabinet steunmaatregelen inzet noemt de VSCD terecht, maar de organisatie plaatst ook kanttekeningen. „De vraag is of die voldoende zijn om de geleden schade te compenseren. De onzekerheid over de situatie na 1 januari zorgt nu al voor extra schade.”

Coronamaatregelen enorme klap voor bioscoopsector

Ook de bioscoopsector is geschrokken van de vrijdag aangekondigde coronamaatregelen. De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) noemt het “een enorme klap” dat bioscopen en filmtheaters niet alleen om 17.00 uur moeten sluiten, maar dat ze behalve de controle van het coronatoegangsbewijs ook de 1,5 meter afstand moeten gaan handhaven.

Lichtpuntjes voor ouderen vallen weg

Het Nationaal Ouderenfonds heeft, naar eigen zeggen, met pijn in het hart haar kerstdiners per direct afgelast. De organisatie doet dat om in lijn te blijven met de nieuwe, strengere coronamaatregelen van het kabinet.

„Ouderen die veelal met kerst alleen zijn worden diep getroffen door die nieuwe maatregelen. Duizenden ouderen genieten bij het Ouderenfonds jaarlijks samen van een kerstdiner of ze bezoeken een kerstconcert. Deze, en vele andere lichtpuntjes, vallen weg”, aldus directeur Corina Gielbert.

„Ook wij roepen Nederlanders op om toch ook nu, met maatregelen die ons allen raken, te blijven kijken wie er in onze omgeving wat extra aandacht kan gebruiken”, aldus de directeur van het Nationaal Ouderenfonds. Ze adviseert iedereen zich te focussen op wat nog wél kan.

Onderwijs en winkeliers reageren opgelucht

De studentenbonden daarentegen is opgelucht dat het hoger onderwijs openblijft. „Online-onderwijs is rampzalig voor de mentale gezondheid van jongeren”, zei Ama Boahene, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond LSVb. „Het onderwijs krijgt nu eindelijk de prioriteit die het verdient.”

Het hoger onderwijs en ook het mbo hebben wel met beperkingen te maken: er mogen nog maar 75 personen tegelijkertijd in een ruimte zijn. Tijdens examens of tentamens mogen er wel meer studenten en docenten in een zaal aanwezig zijn.

Ook winkeliers kunnen opgelucht ademhalen. „Voor consumenten is het prettig dat zij de komende weken iedere dag tot 17.00 uur hun decemberaankopen kunnen doen”, stelt winkeliersorganisatie INretail in een eerste reactie. De afgelopen dagen gold voor niet-essentiële winkels al een verplichte sluiting om 18.00 uur.